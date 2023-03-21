До слова, скакалка за останній день стала дуже трендовим інвентарем для тренування. Не в останню чергу через скандал з бабцею, яка не дозволяла дівчині стрибати зі скакалкою у дворі. Ми ж дуже рекомендуємо тренуватися на вулиці. Свіже повітря + фізична активність = те, що треба!
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Скакалка і HIIT
У чому особливість HIIT-тренування зі скакалкою? А в тому, що воно буде швидким. Тобі не потрібно буде годинами бігти на біговій доріжці, щоб досягнути таких же результатів. Але тут головне не перестаратися. Експерти рекомендують виконувати таке тренування раз на тиждень. І не забувати про силові тренування, щоб нарощувати м'язову масу.
До твоєї уваги чотири різні HIIT-тренування. Вони поділені за рівнем навантаження. Вправи виконуємо по круговому принципу. Загалом слід зробити 5 таких кругів.
1. Базова – легкий рівень
- Стандартні стрибки – 20 секунд
- Відпочинок – 10 секунд
- Стрибки на правій нозі – 20 секунд
- Відпочинок – 10 секунд
- Стрибки на лівій нозі – 20 секунд
- Відпочинок – 10 секунд
- Високі підйоми колін – 20 секунд
- Відпочинок – 10 секунд
- Стандартні стрибки – 20 секунд
- Відпочинок – 10 секунд
- Відпочинок – одна хвилина.
Загальний час тренування: 17,5 хвилини.
Це тренування підійде для новачків / Фото stockking
2. Валет і присідання – середній рівень
- Стрибки на скакалці – 20 секунд
- Відпочинок – 10 секунд
- Присідання з власною вагою – 20 секунд
- Відпочинок – 10 секунд
- Стрибки з боку в бік – 20 секунд
- Відпочинок – 10 секунд
- Почергові випади з вагою тіла – 20 секунд
- Відпочинок – 10 секунд
- Стрибки на скакалці – 20 секунд
- Відпочинок – 10 секунд
- Відпочинок – одна хвилина.
Загальний час тренування: 17,5 хвилини.
3. Боєць – важкий рівень
- Боксерський крок – 30 секунд
- Відпочинок – 10 секунд
- Стрибки з боку в бік – 30 секунд
- Відпочинок – 10 секунд
- Стрибки з перехрещуванням скакалки – 30 секунд
- Відпочинок – 10 секунд
- Стрибки з високого коліна – 30 секунд
- Відпочинок – 10 секунд
- Боксерський крок – 30 секунд
- Відпочинок – 10 секунд
- Відпочинок – одна хвилина.
Загальний час тренування: 22 хвилини.
Складніші рівні варто пробувати тим, хто впевнено стрибає зі скакалкою / Фото pressfoto
4. Скіпмагедон – інтенсивний рівень
- Стрибки кріс-крос – 45 секунд
- Відпочинок – 15 секунд
- Стрибки назад – 45 секунд
- Відпочинок – 15 секунд
- Поперемінний крос на ногах – 45 секунд
- Відпочинок – 15 секунд
- Удари мумії – 45 секунд
- Відпочинок – 15 секунд
- Подвійне присідання – 45 секунд
- Відпочинок – 15 секунд
- Відпочинок 2 хвилини
Загальний час тренування: 35 хвилин.
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Спробуй і ти HIIT-тренування зі скакалкою. Ми рекомендуємо починати з базового. Якщо ж воно виявиться для тебе занадто легким, то можна переходити на наступний рівень.