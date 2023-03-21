До слова, скакалка за останній день стала дуже трендовим інвентарем для тренування. Не в останню чергу через скандал з бабцею, яка не дозволяла дівчині стрибати зі скакалкою у дворі. Ми ж дуже рекомендуємо тренуватися на вулиці. Свіже повітря + фізична активність = те, що треба!

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Скакалка і HIIT

У чому особливість HIIT-тренування зі скакалкою? А в тому, що воно буде швидким. Тобі не потрібно буде годинами бігти на біговій доріжці, щоб досягнути таких же результатів. Але тут головне не перестаратися. Експерти рекомендують виконувати таке тренування раз на тиждень. І не забувати про силові тренування, щоб нарощувати м'язову масу.

До твоєї уваги чотири різні HIIT-тренування. Вони поділені за рівнем навантаження. Вправи виконуємо по круговому принципу. Загалом слід зробити 5 таких кругів.

1. Базова – легкий рівень

Стандартні стрибки – 20 секунд

Відпочинок – 10 секунд

Стрибки на правій нозі – 20 секунд

Відпочинок – 10 секунд

Стрибки на лівій нозі – 20 секунд

Відпочинок – 10 секунд

Високі підйоми колін – 20 секунд

Відпочинок – 10 секунд

Стандартні стрибки – 20 секунд

Відпочинок – 10 секунд

Відпочинок – одна хвилина.

Загальний час тренування: 17,5 хвилини.



Це тренування підійде для новачків / Фото stockking

2. Валет і присідання – середній рівень

Стрибки на скакалці – 20 секунд

Відпочинок – 10 секунд

Присідання з власною вагою – 20 секунд

Відпочинок – 10 секунд

Стрибки з боку в бік – 20 секунд

Відпочинок – 10 секунд

Почергові випади з вагою тіла – 20 секунд

Відпочинок – 10 секунд

Стрибки на скакалці – 20 секунд

Відпочинок – 10 секунд

Відпочинок – одна хвилина.

Загальний час тренування: 17,5 хвилини.

3. Боєць – важкий рівень

Боксерський крок – 30 секунд

Відпочинок – 10 секунд

Стрибки з боку в бік – 30 секунд

Відпочинок – 10 секунд

Стрибки з перехрещуванням скакалки – 30 секунд

Відпочинок – 10 секунд

Стрибки з високого коліна – 30 секунд

Відпочинок – 10 секунд

Боксерський крок – 30 секунд

Відпочинок – 10 секунд

Відпочинок – одна хвилина.

Загальний час тренування: 22 хвилини.



Складніші рівні варто пробувати тим, хто впевнено стрибає зі скакалкою / Фото pressfoto

4. Скіпмагедон – інтенсивний рівень

Стрибки кріс-крос – 45 секунд

Відпочинок – 15 секунд

Стрибки назад – 45 секунд

Відпочинок – 15 секунд

Поперемінний крос на ногах – 45 секунд

Відпочинок – 15 секунд

Удари мумії – 45 секунд

Відпочинок – 15 секунд

Подвійне присідання – 45 секунд

Відпочинок – 15 секунд

Відпочинок 2 хвилини

Загальний час тренування: 35 хвилин.

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Спробуй і ти HIIT-тренування зі скакалкою. Ми рекомендуємо починати з базового. Якщо ж воно виявиться для тебе занадто легким, то можна переходити на наступний рівень.