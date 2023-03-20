Ним поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. Він зауважив, що це тренування для тих, хто опанував базові рухи та досить добре володіє власним тілом. А ми додамо, що він ідеально підходить для тих, у кого постійно бракує часу на роботу над собою.

Читай також Гороскоп для поціновувачів барної культури: перевір, який алкогольний напій саме для тебе

У чому суть тренування

Передовсім слід розуміти, що в цьому випадку мовиться про роботу на час. На виконання вправи ти повинен витрачати 30 секунд, а на відпочинок – 15. Якщо ти досвідченіший і прагнеш більше навантаження, то можеш пробувати співвідношення 40 на 10 або навіть 50 на 5.

Порада тренера. Для максимально зручного варіанту роботи варто завантажити застосунок INTERVAL TIMER. Це дозволить тобі не відволікатися на час і максимально зосередитися на виконанні кожної вправи.

Це тренування містить три вправи. І їх ми виконуємо за круговою схемою. Не забувай перед роботою над тілом зробити розминку. Це дозволить розігріти м'язи та уникнути травматизму.

1. Працюємо, до прикладу, правою рукою та лівою ногою впродовж 30 секунд, відпочиваємо 15. Після цього працюємо лівою рукою та правою ногою 30 секунд і відпочиваємо 15.

2. З вузької позиції в упорі виконуємо перехід, відставляючи одночасно руку та ногу в широку стійку – відтискаємося (тренер дозволяє робити це "хвилею"), після чого повертаємося у стартову позицію. 30 секунд вправа – 15 відпочинок.

3. В упорі підтягуємо ліву ногу до лівого ліктя та відводимо назад (розгинаємо) упродовж 30 секунд. Ще 15 відводимо на відпочинок.

Як правильно виконувати вправи: дивися на відео

Після цього повертаємося до першої вправи і так по колу. Пропонуємо виконати 3 – 4 такі кола. По завершенні тренування не забувай виконати заминку.

Варте уваги Ростимуть, наче на дріжджах: тренер назвав 2 вправи для ефективної роботи над біцепсами

Спробуй наступного разу це функціональне тренування. Воно однозначно принесе користь твоєму тілу. А ще це відмінний варіант фізичної активності для тих, хто вічно не має часу на похід до спортзалу.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.