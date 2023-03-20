Ним поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. Він зауважив, що це тренування для тих, хто опанував базові рухи та досить добре володіє власним тілом. А ми додамо, що він ідеально підходить для тих, у кого постійно бракує часу на роботу над собою.
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У чому суть тренування
Передовсім слід розуміти, що в цьому випадку мовиться про роботу на час. На виконання вправи ти повинен витрачати 30 секунд, а на відпочинок – 15. Якщо ти досвідченіший і прагнеш більше навантаження, то можеш пробувати співвідношення 40 на 10 або навіть 50 на 5.
Це тренування містить три вправи. І їх ми виконуємо за круговою схемою. Не забувай перед роботою над тілом зробити розминку. Це дозволить розігріти м'язи та уникнути травматизму.
- 1. Працюємо, до прикладу, правою рукою та лівою ногою впродовж 30 секунд, відпочиваємо 15. Після цього працюємо лівою рукою та правою ногою 30 секунд і відпочиваємо 15.
- 2. З вузької позиції в упорі виконуємо перехід, відставляючи одночасно руку та ногу в широку стійку – відтискаємося (тренер дозволяє робити це "хвилею"), після чого повертаємося у стартову позицію. 30 секунд вправа – 15 відпочинок.
- 3. В упорі підтягуємо ліву ногу до лівого ліктя та відводимо назад (розгинаємо) упродовж 30 секунд. Ще 15 відводимо на відпочинок.
Як правильно виконувати вправи: дивися на відео
Після цього повертаємося до першої вправи і так по колу. Пропонуємо виконати 3 – 4 такі кола. По завершенні тренування не забувай виконати заминку.
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Спробуй наступного разу це функціональне тренування. Воно однозначно принесе користь твоєму тілу. А ще це відмінний варіант фізичної активності для тих, хто вічно не має часу на похід до спортзалу.
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