Іноді повертатися на роботу після відпустки – той іще виклик. Ми ж розповімо, як прийняти його з гідністю та увійти в офіс так, аби у всіх твоїх колег аж щелепи повідвисали. Тож мотай на вус і гайда збиратися!

Відпустка – чудова пора для перезавантаження та відпочинку. Тож твій новий робочий гардероб має свідчити про те, що на роботу повернуся новий ти: з новими ідеями, новими думками та натхненний на нові звершення. Усе це можна подати буквально з порогу, якщо з'явитися на робочому місці у незвичному для себе вбранні. Тож Men 24 зібрав три зручні та круті образи для тих, хто щойно повернувся з відпустки.

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Власник яхти

Якщо у твоєму офісі не сидять відверті зануди, то вони відразу ж оцінять твій новий лук. Воно й не дивно, адже перед ними постане сильний і стильний чоловік, який наче щойно пришвартував десь біля офісу свою новеньку яхту.

Як досягнути максимального ефекту? Зверху на тобі має бути класичне поло або сорочка-оксфорд. Бажано небесного кольору. Знизу – штани вільного крою. Взутися слід в лофери. Колеги будуть у захваті!



Відчуйте себе справжнім власником яхти / Фото Pinterest

Лондонський денді

Відчуй себе британцем у новому для себе образі. Для цього зовсім не обов'язково шукати когось, хто б пошив під тебе костюм.

Можеш просто поєднати піджак зі своїми джинсами та футболкою. Для максимальної зручності можеш взути кеди або ж лофери. Такий варіант ідеально підійде, якщо у тебе заплановано кілька Zoom-зустрічей.



Цей варіант сподобається поціновувачам класики / Фото Pinterest

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Гравець у гольф

Це варіант не лише надзвичайно зручний для повсякдення, а й дуже стильний. Відразу після робочого будня можна буде сміливо вибратися з супутницею, до прикладу, в кав'ярню або ж на довгоочікувану прем'єру фільму.

Отже, у що тобі слід одягнутися? Зверху – поло, знизу – шорти трішки вище коліна (надто короткі нікуди не годяться, пам'ятай про це). Світлі кеди або ж улюблені топ-сайдери допоможуть підкреслити твій образ.



Зручний і стильний образ / Фото Stayful

Не забувай, що кожен із цих образів слід довершувати яскравими розповідями про відпочинок: ділись емоціями, враженнями та надихай колег, адже це у тебе виходить на всі 100!