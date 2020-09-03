Иногда возвращаться на работу после отпуска – тот еще вызов. Мы же расскажем, как принять его с достоинством и войти в офис так, чтобы во всех твоих коллег челюсти отвисли. Поэтому мотай на ус и айда собираться!

Отпуск – прекрасная пора для перезагрузки и отдыха. Поэтому твой новый рабочий гардероб должен свидетельствовать о том, что на работу вернулся новый ты: с новыми идеями, новыми мыслями и вдохновленный на новые свершения . Все это можно представить буквально с порога, если появиться на рабочем месте в необычном для себя наряде. Поэтому Men 24 собрал три удобные и крутые образы для тех, кто только что вернулся из отпуска.

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Владелец яхты

Если в твоем офисе не сидят откровенные зануды, то они сразу же оценят твой новый лук. Оно и неудивительно, ведь перед ними предстанет сильный и стильный человек, который будто только что пришвартовал где-то около офиса свою новенькую яхту.

Как достичь максимального эффекта? Сверху на тебе должно быть классическое поло или рубашка-оксфорд. Желательно небесного цвета. Снизу – штаны свободного кроя. Обуться следует в лоферы. Коллеги будут в восторге!



Почувствуйте себя настоящим владельцем яхты / Фото Pinterest

Лондонский денди

Почувствуй себя британцем в новом для себя образе. Для этого вовсе не обязательно искать кого-то, кто бы пошил тебе костюм.

Можешь просто совместить пиджак со своими джинсами и футболкой . Для максимального удобства можешь надеть кеды или лоферы. Такой вариант идеально подойдет, если у тебя запланировано несколько Zoom-встреч.



Этот вариант понравится ценителям классики / Фото Pinterest

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Игрок в гольф

Это вариант не только очень удобный для повседневности, но и очень стильный. Сразу после рабочего дня можно будет смело выбраться со спутницей, к примеру, в кафе или на долгожданную премьеру фильма.

Итак, во что тебе следует одеться? Сверху – поло, снизу – шорты чуть выше колена (особенно короткие никуда не годятся, помни об этом). Светлые кеды или любимые топ-сайдер ы помогут подчеркнуть твой образ.



Удобный и стильный образ / Фото Stayful