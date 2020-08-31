Три веских аргумента в пользу сумки-бананки в мужском гардеробе
Если ты до сих пор считаешь, что сумки-бананки (поясные сумки) – это необходимый аксессуар для продавцов на рынке, то мы попробуем привести несколько весомых аргументов в пользу этого крутого аксессуара. А также рассказываем, почему ты просто обязан наконец купить сумку-бананку в 2020 году, если ты до сих пор этого не сделал!
Поясная сумка или сумка-бананка – безумно популярный и необходимый аксессуар для мужчины в 2020 году, и Men 24 рассказывает почему. Твоя же задача внимательно читать и мотать на ус.
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Стильный аксессуар
Начнем с простого. Прежде всего отметим, что сумка-бананка – это стильно. Сейчас на рынке так много разнообразных моделей и фасонов, что каждый себе сможет подобрать то, что нравится ему. Причем не стоит зацикливаться на том, что поясная сумка годится лишь для повседневного стиля.
- Ты не поверишь, но она может идеально сочетаться и с классическим образом. Также поясная сумка может быть вишенкой на торте твоего лука. Стильные мужчины без сомнения сочетают ее не только с джинсами, но и даже костюмом.
Сумка-бананка может быть стильным аксессуаром / Фото Piquadro
Свободные руки
Так или иначе, а карманы мужских джинсов с каждым годом становятся все меньше и меньше. А смартфоны, как мы уже заметили, имеют склонность к росту. И мы считаем, что значительно эстетичнее выглядит человек с сумкой-бананкой, чем с джинсами, из кармана которых наполовину торчит гаджет.
- Это мы еще не упоминали документы, кошелек, ключи от дома и защитную маску. Без всего этого сегодня выходить из дома вообще нет смысла.
Поясная сумка освобождает не только карманы, но и руки / Фото Piquadro
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Безопасность
Что бы кто ни говорил, а украсть что-то из хорошей сумки-бананки – не такое уж и простое дело. А формат ношения, когда ты видишь сумку перед собой, позволяет контролировать все, что происходит вокруг.
- Если ты слишком переживаешь за свои вещи, то можешь смело одеть поверх "бананки" бомбер или пиджак. Это существенно осложнит жизнь тем, кто ищет легкой наживы, а также убережет твои нервные клетки.
Из сумки на пояс сложнее что-то украсть / Фото Piquadro