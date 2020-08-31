Если ты до сих пор считаешь, что сумки-бананки (поясные сумки) – это необходимый аксессуар для продавцов на рынке, то мы попробуем привести несколько весомых аргументов в пользу этого крутого аксессуара. А также рассказываем, почему ты просто обязан наконец купить сумку-бананку в 2020 году, если ты до сих пор этого не сделал!

Поясная сумка или сумка-бананка – безумно популярный и необходимый аксессуар для мужчины в 2020 году, и Men 24 рассказывает почему. Твоя же задача внимательно читать и мотать на ус.

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Стильный аксессуар

Начнем с простого. Прежде всего отметим, что сумка-бананка – это стильно . Сейчас на рынке так много разнообразных моделей и фасонов, что каждый себе сможет подобрать то, что нравится ему. Причем не стоит зацикливаться на том, что поясная сумка годится лишь для повседневного стиля.

Ты не поверишь, но она может идеально сочетаться и с классическим образом. Также поясная сумка может б ы ть вишенкой на торте твоего лука . Стильные мужчины без сомнения сочетают ее не только с джинсами, но и даже костюмом.



Сумка-бананка может быть стильным аксессуаром / Фото Piquadro

Свободные руки

Так или иначе, а карманы мужских джинсов с каждым годом становятся все меньше и меньше. А смартфоны, как мы уже заметили, имеют склонность к росту. И мы считаем, что значительно эстетичнее выглядит человек с сумкой-бананкой, чем с джинсами, из кармана которых наполовину торчит гаджет.

Это мы еще не упоминали документы, кошелек, ключи от дома и защитную маску . Без всего этого сегодня выходить из дома вообще нет смысла.



Поясная сумка освобождает не только карманы, но и руки / Фото Piquadro

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Безопасность

Что бы кто ни говорил, а украсть что-то из хорошей сумки-бананки – не такое уж и простое дело. А формат ношения, когда ты видишь сумку перед собой, позволяет контролировать все, что происходит вокруг .

Если ты слишком переживаешь за свои вещи, то можешь смело одеть поверх "бананки" бомбер или пиджак. Это существенно осложнит жизнь тем, кто ищет легкой наживы, а также убережет твои нервные клетки.



Из сумки на пояс сложнее что-то украсть / Фото Piquadro