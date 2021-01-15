Новые разработки оружия, к сожалению, не привели к уменьшению количества войн. Но заметно влияли на их историю. Сегодня на Men 24 снова поговорим о стрелковых стволах, которые перевернули мир в XIX веке: пулемет Гатлинга и винтовка Мосина и Нагана.

Конструкторы создавали новейшее оружие, а люди никогда не прекращали друг в друга стрелять. Хотя иногда – например, когда появились пулеметы – казалось, что теперь войн больше не будет. Жаль, что только казалось. Сегодня Men 24 расскажет о первом удачном пулемете и самой популярной винтовке.

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Стрелковые стволы, повлиявшие на историю человечества в XIX веке – 2

Гатлинг-ган

Сегодня пулемет представляется чем-то привычным в армейском вооружении. Но во 2 половине XIX века он фактически перевернул мир – как ядерное оружие через 100 лет.

Gatling gun или пулемет Гатлинга не был первой разработкой скорострельного стрелкового оружия в мире, но фактически первой работоспособной. Это доказали на практике – во время Гражданской войны в США, в Японии, Африке.

Идея пулемета Гатлинга – в обращении многоствольной конструкции с быстрым охлаждением и синхронизированном процессе стрельбы и перезарядки.



Пулемет Гатлинга шокировал соперников на поле боя / Фото pinterest

Первые Гатлинг-ганы были тяжелыми, выглядели коряво. Однако 700 выстрелов 50 калибра в минуту заставляли воспринимать их серьезно всех и каждого – кто выжил.

Трехстрочный

Леон Наган – бельгийский инженер, чью фамилию российские историки скромно умалчивали, когда писали о "трехлинейке". И называли ее "винтовка Мосина". На самом деле – нет, это не чисто российское изобретение.

Винтовка Мосина-Нагана – это винтовка на калибр 7,62 миллиметра с магазином и ручной перезарядкой. Делали ее преимущественно в России, но в ее разработке немало заслуг как бельгийца Нагана, так и россиянина Мосина.

Дело в том, что одни испытания показали, что система Нагана – лучше. А другие – что лучше у Нагана. Тогда россияне купили у Нагана права на его систему, что-то там докрутили и...



Винтовка Мосина (с творчеством Нагана) / Фото pinterest

Как-то так и удалось достичь хороших показателей надежности, точности и дальности. Поэтому неудивительно, что за 60 с лишним лет (с 1891 до 1960-х) мир увидел более 37 миллионов этих винтовок.