Під час Другої світової війни, як ми вже знаємо, відомі й нині автомобільні виробники не простоювали. Що випускали тоді для армії Гітлера виробники з країн Європи й навіть США – читай на Men 24.

Під час війни промисловість найчастіше переводять на військові ж рейки. Як зауважив Men 24, бажання чи небажання того чи іншого виробника аж ніяк при цьому не враховують.

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Під час Другої світової відомих нині виробників автомобілів також примушували віддавати всі потужності армії. Сьогодні поговоримо про виробників не з Німеччини, чию техніку використовував Гітлер.

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Важко повірити, але – США

Opel

Adam Opel GmbH – німецький виробник автомобілів, заснований ще 1862 року. Одначе з 1929 до 2017 Opel належав концерну General Motors зі США. А з 2017 вже перебуває у власності Groupe PSA зі Франції.

Opel у період Другої світової виготовив для німецької армії майже половину загальної кількості вантажівок. Наприклад, витривалий і харизматичний Opel Blitz і нині можна побачити чи не в кожному фільмі про війну.

Чому американська компанія робила авто для німців?

Все просто: усі заводи посіпаки фюрера фактично націоналізували. Недарма тодішній президент General Motors Кнудсен іронічно зауважив: "На нашому німецькому підприємстві повним і неподільним господарем став Гітлер".



Німецькі солдати та Opel Blitz / Фото wikimedia

Куди ж без Італії

FIAT

FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino) – виробник автомобілів з Італії. З 2014 входить у корпорацію FCA (разом з Chrysler).

Цей промисловий гігант постачав армії країн Осі (а що ж мав робити, якщо фашистська Італія була союзником нацистської Німеччини під час Другої світової) і автомобілі, і танки, і авіаційні двигуни.



FIAT виготовляв для військових і танки, і автомобілі, і авіаційні двигуни / Фото wikimedia

Окупована ще до Другої світової – Чехія

Skoda

Škoda Auto a.s. – виробник автомобілів та двигунів з Чехії. Історію веде з 1895 року, а у 1991 став частиною автомобільного концерну Volkswagen AG.

Німці окупували Чехію ще фактично до офіційного початку Другої світової війни – у березні 1939. Тож один з найбільших автовиробників Чехії того часу Skoda також опинився під контролем гітлерівців.

Довелося виготовляти вантажівки, танки й самохідні гармати для армії Третього Рейху. Наприклад, знаменитий "Хетцер" (Hetzer або Jagdpanzer 38 – німецька легка САУ, самохідна артилерійська установка).



САУ Hetzer – німецька артустановка, яку виготовляли на заводах у Чехії / Фото wikimedia

І про французький автопром

Peugeot-Citroen

Peugeot – найбільша приватна французька автомобільна компанія. У 1974 році З Citroën об'єдналась у єдиний концерн PSA Peugeot Citroën. Власне Citroën у роки Другої світової існував як окремий автовиробник.

Однак заводи обох компаній – і Peugeot, і Citroen – у Франції швидко опинилися в зоні німецької окупації, тож і тоді доля їхня була спільною. У 1940-х легкові й вантажні автомобілі цих марок забирала собі німецька армія.



Вантажівка Peugeot DMA, виготовляли у період 1941 – 1944 років / Фото wikimedia

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