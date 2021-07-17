Але не завадить нагадати й про те, що вберегтися від спеки не допоможе. Хоча багато людей чомусь вірять у зворотне.
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Міфи про порятунок від спеки: що слід відкинути
Холодні напої охолоджують краще
Ні. Газована чи негазована вода, коктейль із льодом – це чудово. Але якщо вони з цукром (тобто, солодкі) – забудь.
- Такі напої (до слова, це ж стосується і морозива) тільки підсилюють спрагу, навіть якщо вони ну дуже холодні.
Набагато краще охолодить організм простий гарячий чай – він спровокує потовиділення, яке, як відомо, є основним способом терморегуляції.
- Чай, до слова, краще компенсує потребу організму у воді, ніж, власне, сама вода.
Вентилятор створює прохолоду
Та ні. Вентилятор просто сприяє випаровуванню поту зі шкіри. Так виникає відчуття прохолоди, але насправді її немає.
- А якщо температура повітря десь під 35 і вище, то вентилятор взагалі буде обпікати твою шкіру гарячим повітрям.
Не все, що радять від спеки – насправді добре / Фото unsplash
У спеку потрібно відкривати вікна
Ну, так – але тоді, коли температура назовні нижча, ніж у будинку. Тобто, вранці, вночі – свіже повітря допомагає.
- Але вже найпізніше з 10 вікна треба закрити, а ще й штори – це допоможе зберегти у приміщенні прохолоду бодай трохи часу.
Від кондиціонера можна застудитися
Не зовсім так. Люди, які довго перебувають під дією кондиціонера, дійсно частіше хворіють. Але тут справа не в застуді, а в бактеріях і вірусах, які полюбляють розмножуватися на фільтрах.
- Якщо регулярно і ретельно чистити фільтри – цієї проблеми не буде.
Дуже круто допомагає у спеку холодний душ
Він дасть тобі трохи приємних відчуттів, це правда. Але проти спеки не допоможе.
- Нагадаємо ще раз: єдиний і ефективний механізм терморегуляції людського організму – це потовиділення.
А холодний душ збиває його, вводить в оману – начебто навколо вже холодно, і пітніти не треба.
- З іншого боку, намочити тіло теплою водою – так ок, так допомагає. Випаровування води з тіла допоможе природній терморегуляції.
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