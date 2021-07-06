А чи знав ти, що поцілунки можуть замінити походи до спортзалу, а також зміцнити здоров'я? А скільки, на твою думку, тривав найдовший у світі поцілунок? Про ці та інші факти ми розповімо на Men 24!

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1. Поцілунки зміцнюють здоров'я

Обмінюючись бактеріями, поцілунок діє як своєрідне щеплення. Захисні клітини в крові мобілізуються, а імунна система – зміцнюється. Але, звичайно ж, від поцілунків з загадковими незнайомками у цей непростий час ми рекомендуємо відмовитися. Бережи себе та своє здоров'я.



Поцілунки можуть зміцнити твоє здоров'я / Фото Unsplash

2. Поцілунки спалюють калорії

Від пристрасних поцілунків підвищується артеріальний тиск і частішає пульс. Це стимулює кровообіг і обмін речовин. Згідно з австрійським дослідженням, при поцілунках спалюється стільки ж калорій, як і при бігу на 100 метрів.

Умова: цілуватися потрібно щонайменше 10 хвилин!

3. Поцілунки роблять красивими

При поцілунку напружуються до 30 м'язів обличчя та шкіри. А це означає, що вона добре постачатиметься кров'ю. Результат: сяючий колір шкіри і менше зморшок.



Поцілунки можуть бути профілактикою появи зморшок / Фото Unsplash

4. Поцілунки дозволені

За своє життя людина в середньому цілується 100 тисяч разів.

5. Світовий рекорд з поцілунків

Найдовший у світі поцілунок тривав 58 годин 35 хвилин і 58 секунд. У лютому 2013 року подружня пара з Таїланду постійно контактувала губами протягом цього часу.

6. Чому ми заплющуємо очі

Дві третини усіх людей повертають голову вправо при поцілунку. Більшість людей також заплющують очі. І є дуже проста причина – і вона, на жаль, не надто романтична. На думку дослідників з Королівського університету Холлуея в Англії, ми не можемо одночасно концентруватися на дотику та зоровому контакті. Тому, коли наші очі "працюють", наші тактильні відчуття послаблюються.

P.S. так можна перевірити, чи сходить вона від тебе з розуму.



Ми заплющуємо очі, щоб концентруватися на дотиках / Фото Unsplash

7. Хто цілується найкраще

Згідно з європейським дослідженням, найкраще цілуються французи. Після них ідуть іспанці, шведи й італійці. Німці, наприклад, ідуть після нідерландців, греків і португальців. Що там з поцілунками українців – достеменно невідомо.

8. День без поцілунків

Виявляється, у штаті Мічиган закон не дозволяє чоловікові цілувати дружину у неділю, в День Господній. Та й таке...

Поцілунки – одне з найкращих занять, якому ми присвячуємо свій час. Вони не лише зближають з коханими, а й дозволяють підтримувати вогник пристрасті. Тож цілуймося, бо ми того варті!

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