Вони зібрали 12 пар, котрі погодилися займатися сексом під наглядом. Результати цього спостереження виявили, що розмір статевого члена під час сексу таки має значення.

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Розмір таки має значення

Науковці вкотре вирішили відповісти на питання, яке хвилює усіх без винятку чоловіків: "Чи має значення розмір статевого члена?". Для цього вони запросили 12 пар, які залюбки погодилися брати участь в експериментах. Зауважимо, що ніхто не міняв партнерів і не змушував чоловіків буквально з лінійкою вимірювати глибину проникнення.

Як провели експеримент? Для нього розробили силіконові кільця, які чоловіки одягали на свої пеніси. З їхньою допомогою можна було змоделювати "скорочення" статевого члена. Самі ж кільця спроєктовані так, що вони зменшують глибину проникнення на різну кількість сантиметрів.



Спеціальні кільця дозволяли регулювати глибину проникнення / Фото Unsplash

Для чистоти експерименту чоловікам запропонували займатися сексом 3, 4 або 5 разів з кожним кільцем. Їхні ж партнерки не знали, наскільки зменшився пеніс. Натомість їм потрібно було оцінювати секс за шкалою від 0 до 100, де 0 – незадовільний, а 100 – відмінний.

Девід Віл, провідний автор дослідження зауважив, що учені почали з передумови, що глибина проникнення не має значення для більшості жінок. Але...

"Ми виявили, що зменшення глибини проникнення на кілька сантиметрів призвело до зниження кількості отримуваного задоволення. І чим довший ерегований пеніс, тим менша ймовірність того, що кільця вплинули на сексуальне задоволення партнерки", – підкреслив він.



Скорочення глибини проникнення зменшувало задоволення партнерки / Фото Unsplash

Але є ще одне "але". Були й ті панянки, котрі отримували більше задоволення від сексу, коли глибина проникнення скорочувалася. Це, своєю чергою, нагадує нам, що надто великий пеніс не завжди тотожний з неймовірною насолодою.

Варто розуміти ще одне. Девід Віл наголосив, що результати "не слід тлумачити, як підтвердження, що збільшення довжини статевого члена у нормального чоловіка підвищить сексуальне задоволення у жінок".

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Що для однієї жінки забагато, для іншої може бути недостатньо. Тож це теж слід ураховувати. Але, якщо у твоєї партнерки є вподобання щодо певної довжини статевого члена, то більший або менший може стати причиною зниження задоволення від заняття сексом. Усе просто!