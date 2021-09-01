Лови 3 перевірені секс-пози, які дозволять отримати максимум задоволення від інтимних зустрічей восени. А ще вони допоможуть не замерзнути тоді, коли опалювальний сезон ще не стартував.

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Поза слона

Як вона працює: під час сексу твоя партнерка лежить на животі, а ти лягаєш зверху на неї. У цій позиції гарантується глибоке проникнення. А ще вона дозволяє ідеально стимулювати точку G для досягнення нею оргазму.

Недолік цієї пози. Оскільки ти лягаєш на свою партнерку, через певний час вона може відчувати певний дискомфорт. Тож не забувай підтримувати своє тіло руками, щоб їй було легко та приємно віддаватися пристрасті.

Спробуйте також! Нехай вона зведе максимально ноги під час сексу у цій позиції. Це посилить як її, так і твої відчуття. Також можна підставити під її таз подушку, щоб полегшити доступ до її тіла.

Колиска

Це надзвичайно інтимна позиція, в якій передбачається зоровий контакт. Але вона не настільки банальна як, наприклад, місіонерська. Тож ви однозначно зобов'язані її спробувати.

Як вона працює: у цій позиції ви сідаєте один навпроти одного, переплітаючись ногами. Коли вона обіймає тебе ногами, витягни її ноги вперед, щоб вона сіла тобі на стегна.

Потім, коли ти проникнеш у неї, міцно тримай кохану та ніжно похитуй. У цій позиції замість шаленого руху "всередину-назовні" передбачаються повільні коливання.

До слова! Секс в обіймах надзвичайно корисний для вашого здоров'я. Він сприяє вивільненню гормону обіймів окситоцину. А це, своєю чергою, робить нас щасливими та здоровими.



Колиска – надзвичайно інтимна секс-поза / Фото Unsplash

Ложки

Годі думати про те, що секс у позиції ложки – найнудніше, що могло статися з вами. Це зовсім не так. Цей варіант надзвичайно інтимний, а ще доволі гарячий. Головне – змінити своє ставлення до нього.

Як вона працює: у випадку з ложками обидва партнери лежать на боці. Ти підлаштовуєшся позаду своєї коханої. Під час сексу у цій позиції ви нагадуєте дві ложки, які акуратно лежать у шухляді одна за одною.

І хоч ця позиція не дозволяє глибоко проникнути в неї, вона дає простір для інших не менш прекрасних речей. Ти можеш масувати її груди, ніжно гладити живіт, ложбинку між ніг. У тебе є можливість дарувати їй задоволення не лише завдяки своєму пенісу.

Порада: ця позиція дозволяє дуже легко перейти у положення слона або doggy-style. Тож ми рекомендуємо починати з неї інтимну зустріч, а потім додати трошки пікантності. Гарантуємо, задоволення буде ще більше!

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Візьми на озброєння ці секс-позиції, щоб інтимні зустрічі восени приносили ще більше насолоди. А ще не соромся використовувати їх для того, щоб зігріватися холодними вечорами!