Якщо ти закоханий у неї, то ладний хоч зірку з неба знімати. І тут немає нічого дивного, адже саме ця жінка надихає тебе, окриляє та робить кращим. Але чи задумувався ти над тим, що прояви турботи для тебе і для неї можуть бути різними. І що ти можеш не давати їй того, що вона потребує, бо просто не знаєш, про що йде мова. Тут на допомогу прийшли ми.

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1. Турбуєшся без хизування

Ти піклуєшся про свою жінку. Робиш усе для того, щоб їй було добре та комфортно. І ти не робиш з цього цілу виставу. Твоя турбота не показова, і це те, що вона особливо цінує. Але це не означає, що ви зобов'язані геть усе тримати в секреті. Просто залиш за нею право викладати сторіс з букетами та подарунками, домовилися?

2. Ти задовольняєш емоційні потреби

Жінки цінують чоловіків, які піклуються про них розумово й емоційно. Такі чоловіки захистять та дозволять почуватися у безпеці. А ще з ними жінки не почуваються самотніми або розчарованими. Її потреби для тебе на першому місці, а отже – і вона сама.



Поруч з тобою вона почуває себе у безпеці / Фото freepik

3. Дотримуєшся обіцянок

Так, ти не маєш права підвести її. Особливо, коли мовиться про дотримання обіцянок. Порушити обіцянку – майже те саме, що зрадити. Тож ми рекомендуємо не розкидатися ними. І якщо ж у тебе таки виникла спокуса щось пообіцяти, то бодай окресли умови, за яких ти зможеш цю обіцянку виконати.

4. Ти знайомиш її з рідними

Ще один цінний для жінки жест – знайомство з друзями та рідними. Це означає, що вона – частина твого життя. І що ти піклуєшся про те, щоб вона змогла налагодити контакт з тими, кого ти цінуєш і любиш. Знайомство з близькими – можливість оточити її любов'ю тих, кому ти небайдужий. Пам'ятай про це.

5. Ти не засуджуєш її

У лабораторних, стерильних умовах ти мав би ніколи не засуджувати свою кохану. Так, тобі можуть не зовсім подобатися її звички, манери. Але вона – твій вибір. І засуджувати її, означає – засуджувати себе. Крім того, це аж ніяк не вплине позитивно на ваші стосунки. Наступного разу, коли критикуватимеш кохану, подумай, чи принесуть твої слова користь. Якщо ні, то притримай язика за зубами, домовилися?



Ніколи не засуджуй свою партнерку / Фото prostooleh

6. Ти допомагаєш здійснити мрії

Це не менш важливий момент. Ти повинен допомагати їй втілювати у життя мрії. Стань тим, хто підтримуватиме її амбіції. Будь поруч тоді, коли вона ухвалюватиме важливі та доленосні рішення. Твоя підтримка надихатиме й окрилятиме її. І вона однозначно віритиме у свій успіх.

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Прояви турботи – це не лише про квіти та подарунки. Але, задля справедливості, зауважимо, що у кожного вони різні. Тож ми б рекомендували вам визначити, які вважаються пріоритетними для кожного з вас. Це дозволить не обділяти її тією увагою, якої вона гостро потребує.