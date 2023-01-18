Ми нагадуємо тобі, що оргазм – не основне, до чого варто прагнути. Але його наявність може стати вишенькою на торті вашої інтимної зустрічі. Тож, чом би не зробити все для того, щоб таки покласти її нагору?

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Далі ми розповімо, як подарувати партнерці оргазм. Ці кілька хитрощів однозначно допоможуть їй отримати ще більше задоволення від сексу та можливості бути поруч з тобою.

1. Зоровий контакт

Зоровий контакт – чудовий спосіб отримати викид адреналіну під час сексу. Встановлення зорового контакту надзвичайно інтимне та може максимально викликати почуття кохання та пристрасті. І це однозначно дозволить партнерці почуватися бажанішою та посприяє досягненню оргазму.



Не забувай підтримувати зоровий контакт з партнеркою / Фото standret

2. Будьте на межі

Коли ви обоє займаєтеся сексом і уже близькі до оргазму, не поспішайте. Цікаво чому? Наближення до оргазму, а потім зупинка створюють напругу від того, що кульмінація от-от має статися. Після цього на вас очікує фантастичний оргазм.

3. Змініть місце

Постійний секс лише у спальні може стати дуже монотонним. Подумай про те, щоб змінити локацію. Можна нарешті використати кухню, ванну, коридор, вітальню. Це додасть трохи динаміки вашому сексу. А додатковий сплеск адреналіну підвищить шанси досягнути оргазму.



Займіться сексом десь поза спальнею / Фото We-Vibe Toys

4. Зав'яжи їй очі

Зав'язані очі можуть бути чудовим способом стимулювати її відчуття. Коли вона нічого не бачить, то загострюватимуться реакції тіла. А це однозначно позитивно вплине на можливість досягнення оргазму.

5. Роби компліменти

Не забувай, що жінки люблять вухами. Тож нагадуй їй про те, наскільки вона бажана, сексуальна, фантастична. Засипай її компліментами. Твої слова допоможуть їй налаштуватися. Вона почуватиметься тією єдиною, яка зводить тебе з розуму. І це чиста правда.



Засипай її компліментами / Фото freepik.diller

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Візьми на озброєння ці поради. Водночас не забувай, що з низки причин вона – або й ти сам – може не досягнути оргазму. І це нормально. Нехай ці хитрощі дозволять зробити секс фантастичним. Повір, саме на цьому слід робити акцент, а не лише на прагненні за будь-яких умов довести її до кульмінації.