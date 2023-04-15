Вони відчувають свою вищість та вірять, що їхній партнер завжди буде їх слухати. Така поведінка у стосунках може стати дуже токсичною, тому дуже важливо знати про таких людей. Це не означає, що варто остерігатися їх. Але краще бути готовими до того, що від них можна очікувати.

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1. Овен

Люди цього знаку Зодіаку відомі своєю конкурентною й амбітною натурою. В них може бути сильна потреба контролювати ситуацію і їм важко йти на компроміси у стосунках. Коли їхнє его роздуте, вони можуть стати надмірно наполегливими та вимогливими. І вони ставитимуть у такому випадку власні потреби вище за потреби партнера.

2. Телець

Вони відомі своєю впертістю та власницьким характером. Коли їхнє самолюбство зачеплене, вони можуть стати надмірно власницькими та ревнивими у стосунках. І їм може бути важко прийняти іншу думку або йти на компроміс. Вони також можуть демонструвати почуття власної гідності та боротися з визнанням своїх помилок або недоліків.



Для цих знаків Зодіаку нормальними є надмірні ревнощі / Фото freepik

3. Близнюки

Коли его Близнюків опиняється під загрозою, вони можуть стати в позицію надмірної оборони та сперечатися у стосунках. Вони можуть уникати відповідальності за свої вчинки та проявляти егоїстичну поведінку, наприклад, звинувачувати партнера.

4. Скорпіон

Вони відомі своєю впевненістю та наполегливою натурою. Але якщо їх его не стримувати, вони можуть стати надмірно егоцентричними та домінувати у стосунках. Вони можуть шукати постійного схвалення й уваги від своїх партнерів. І їхнє его може бути легко зачеплене, якщо вони відчувають, що їх ігнорують або недооцінюють.

5. Лев

У них яскрава особистість і вони дуже пристрасні. Але коли справа доходить до їхнього его, вони можуть стати надмірно підозрілими та потайливими у стосунках. Вони можуть затаїти образу та прагнути помститися, якщо відчувають, що їх зрадили. Це стає причиною егоїстичної поведінки, маніпуляцій і бажання усе та всіх контролювати.



Ці знаки Зодіаку можуть маніпулювати у стосунках / Фото cookie_studio

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З рештою проблем не буде

Раки, Діви, Терези, Стрільці, Козороги, Водолії та Риби не настільки егоїстичні. Вони не завдадуть своєму партнерові емоційного болю. Як правило, вони дуже обережні в тому, що говорять коханій людині. Адже вони чудово розуміють, що слова теж можуть накоїти чимало лиха.