Такі люди стають дуже поганими партнерами у стосунках. І астрологи назвали знаки Зодіаку, яким не притаманне вміння радіти за досягнення своїх коханих людей. Перевір, чи не належить до цього списку твоя партнерка.

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1. Телець

Вони відомі своєю власницькою вдачею і прагненням до стабільності. Хоча вони зазвичай є вірними партнерами, їхні ревнощі можуть спрацьовувати, коли вони сприймають успіх партнера як загрозу власній безпеці або комфорту. Вони можуть боротися з почуттям власної неповноцінності, якщо досягнення партнера затьмарюють їхні власні.



Успіх партнера для Тельців може здатися загрозою / Wayhomestudio

2. Рак

Вони глибоко емоційні та чутливі. Вони можуть відчувати ревнощі, коли досягнення партнера змушують їх почуватися невпевнено або не поміченими. Раки цінують емоційний зв'язок, і якщо вони відчувають, що ними нехтують або їх затьмарюють успіхи партнера, вони можуть почати ревнувати та прагнути заспокоєння.

3. Лев

Левам подобається бути в центрі уваги й отримувати захоплення від інших. Вони можуть ревнувати, якщо досягнення партнера відвертають увагу від них. Вони також схильні боротися з почуттям конкуренції, і їм може бути складно повністю відсвяткувати досягнення партнера, не відчуваючи при цьому заздрості.

4. Діва

Вони мають високі стандарти для себе та інших. Вони можуть ревнувати, якщо відчувають, що досягнення партнера підкреслюють їхні власні недоліки або вади. Їх аналітичний характер може призвести до того, що вони будуть порівнювати себе з партнером. Це може призвести до того, що вони почнуть ревнувати і критикувати себе.



Діви схильні порівнювати себе з партнером / cookie_studio

5. Скорпіон

Часом вони можуть бути дуже власницькими. Вони можуть ревнувати, якщо відчувають, що успіх партнера зменшує їхню владу або контроль у стосунках. Їхні ревнощі можуть бути викликані страхом бути заміненими або втратити увагу партнера.

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Ці знаки Зодіаку підтримують партнера

Овни, Близнюки, Терези, Стрільці, Козероги, Водолії та Риби дуже підтримують своїх партнерів. Вони завжди будуть стояти поруч і заохочуватимуть їх ставати кращими. Вони ніколи не дозволять своєму партнеру почуватися самотнім.