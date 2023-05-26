Такие люди становятся очень плохими партнерами в отношениях. И астрологи назвали знаки Зодиака, которым не присуще умение радоваться за достижение своих любимых людей. Проверь, не относится ли к этому списку твоя партнерша.

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1. Телец

Они известны своим владельческим нравом и стремлением к стабильности. Хотя они обычно являются верными партнерами, их ревность может срабатывать, когда они воспринимают успех партнера как угрозу собственной безопасности или комфорту. Они могут бороться с чувством собственной неполноценности, если достижения партнера омрачают их собственные.



Успех партнера для Тельцов может показаться угрозой / Wayhomestudio

2. Рак

Они глубоко эмоциональные и чувствительные. Они могут испытывать ревность, когда достижения партнера заставляют их чувствовать себя неуверенно или не замеченными. Раки ценят эмоциональную связь, и если они чувствуют, что ими пренебрегают или их омрачают успехи партнера, они могут начать ревновать и стремиться к успокоению.

3. Лев

Львам нравится быть в центре внимания и ловить восхищение от других. Они могут ревновать, если достижения партнера отвлекают от них. Они также склонны бороться с чувством конкуренции, и им может быть сложно полностью отпраздновать достижения партнера, не ощущая при этом зависти.

4. Дева

Они имеют высокие стандарты для себя и других. Они могут ревновать, если чувствуют, что достижения партнера подчеркивают их недостатки. Их аналитический характер может привести к тому, что они будут сравнивать себя с партнером. Это может привести к тому, что они станут ревновать и критиковать себя.



Девы склонны сравнивать себя с партнером / cookie_studio

5. Скорпион

Иногда они могут быть очень владельческими. Они могут ревновать, если чувствуют, что успех партнера уменьшает их власть или контроль в отношениях. Их ревность может быть вызвана страхом быть замененными или потерять внимание партнера.

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Эти знаки Зодиака поддерживают партнера

Овны, Близнецы, Весы, Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы очень поддерживают своих партнеров. Они всегда будут стоять рядом и поощрять их становиться лучше. Они никогда не позволят своему партнеру чувствовать себя одиноким.