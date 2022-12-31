Особливо обережними з грішми мають бути знаки Зодіаку, про яких ми розповімо далі. Вони мають високі шанси витратити дуже багато коштів під час новорічних святкувань.

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1. Овни

Вони дуже імпульсивні щодо певних рішень. Тож іноді Овен не усвідомлює, що робить, поки не буде завдано шкоди. Вони витрачають багато грошей на вечірки та заходи, щоб вразити інших. Правда, потім їх дуже засмучують цифри на кредитці.



Овни схильні ухвалювати імпульсивні рішення, витрачаючи гроші / Фото senivpetro

2. Близнюки

Вони можуть бути дуже примхливими, тому для підняття настрою їм потрібно купувати речі. Вони вірять, що вартісна покупка може їх підбадьорити. Тож для них шопінг – найкраща терапія. І не виключено, що новий рік вони почнуть з цього.

3. Лев

Леви люблять витрачати гроші на їжу та вечірки. Вони завжди хочуть бути у центрі уваги, тому люблять влаштовувати пишні гулянки. Цьогоріч гучної вечірки Леви можуть не влаштовувати, але це не завадить їм витрачати всі гроші світу. Тож не дивно буде, якщо у їхньому гаманці з'явиться величезна діра.

4. Стрілець

Вони ніколи не піклуються про гроші, і це може погано для них закінчитися. Пізніше їм буде важко, якщо витратити на свята ледь не цілий місячний бюджет. Але слід розуміти, що Стрільці реально над цим не задумуються. Тож, якщо у твоїй компанії є Стрілець, то твоя задача – стримувати його амбіції.



У Стрільців високі шанси залишитися без грошей після свят / Фото drobotdean

5. Риби

У них постійно виникає спокуса купувати нові речі. Святкування новорічних свят – ідеальний час для того, щоб купувати те, що може заспокоїти їх та зробити настрій гарним. Вони з нетерпінням чекають на свята. Особливо тому, що є легальна можливість витрачати гроші. Але ця схильність до шопоголізму може негативно на них вплинути.

Хто заощаджуватиме гроші на свята

У цьому випадку мовиться про Тельців, Раків, Дів, Терезів, Скорпіонів, Козорогів і Водоліїв. Вони раціонально ставитимуться до своїх грошей на свята. Ба більше, можуть переглянути бюджет і відкласти щось на майбутнє.

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Ми ж нагадуємо, що на свята не варто витрачати всі гроші світу. Пам'ятай про тих, завдяки кому у тебе з'явилася можливість зустрічати Новий рік. Тож, якщо маєш можливість, – задонать на ЗСУ. Немає надто великих або надто малих сум. Це важливо!