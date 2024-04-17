Щастя – це те, чого прагне кожна людина, незалежно від статі, віку чи способу життя. Але це також поняття, яке не завжди розуміється правильно, і в результаті його шукають не там, де треба. Або ж йому заважають погані звички, ставлення та практики, не усвідомлюючи, що вони насправді є шкідливими і повинні бути усунені, щоб досягти поставленої мети.

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Самосаботаж відбувається не лише на роботі та в гонитві за професійним успіхом, але й в особистому житті та в прагненні до щастя, і він є більш поширеним, ніж ми собі уявляємо.

Тому важливо не лише впроваджувати корисні звички, медитувати, піклуватися про своє психічне здоров'я або знаходити заняття, які вам подобаються, але й розпізнавати ті великі та малі перешкоди, які можуть заважати тобі бути по-справжньому щасливим, і покласти їм край.

Прокрастинація

Це означає відкладання справ, залишення їх на потім і марнування часу, і стосується не лише офісних завдань. Ти також можеш прокрастинувати, коли йдеться, наприклад, про звільнення з роботи, яка робить тебе нещасним, реалізацію ідеї, яку ти виношував у голові місяцями, або пошук діяльності, яка дозволить тобі почуватися повноцінним і задоволеним.

Щастя шукають і будують, і воно ніколи не прийде, якщо ти продовжуватимеш відкладати і якщо ти продовжуватимеш надавати пріоритети речам, які ні до чого не призводять. Прокрастинація також може зруйнувати твій професійний успіх.



Іноді прокрастинація не дозволяє тобі покинути погану роботу / Фото cookie_studio

Не прощати собі / бути власним найгіршим критиком

Ми всі робимо помилки, ми всі помиляємося, ми всі падаємо і зазнаємо невдач, це нормально, це частина життя, і ми не повинні сприймати це як привід для вивільнення негативу або для шкідливого і надмірно критичного внутрішнього діалогу.

Важливо розуміти, що ми не ідеальні, ми повинні навчитися прощати собі те, що ми зробили не дуже добре, щоб знайти рішення, рости, будувати та вчитися відпускати, інакше все, що залишиться, – це багато тривоги.

Порівнювати своє життя з життям інших

Будь-який експерт з питань добробуту та щастя скаже тобі, що порівняння себе з іншими ні до чого не приведе, а лише змусить тебе почуватися неадекватним, невдахою або занадто напруженим, щоб робити більше і жити у швидкому темпі.

Порівняння ніколи не буває здоровим, тому тобі потрібно прагнути перевершити себе, зосередитися на тому, чого ти досягнув, і продовжувати рухатися вперед, у своєму власному темпі, відповідно до своїх можливостей і цілей.

Не поважати свої межі

Встановлення меж є важливим для уникнення таких речей, як втома, токсичні стосунки, перевтома та вигорання. Але важливо не лише знати свої межі і розуміти, що для тебе не підлягає обговоренню, але й поважати їх самим і доносити до інших, щоб вони також знали і брали їх до уваги.

Існують особливі випадки, коли неможливо дотримуватися меж, але це не повинно бути нормою. Пам'ятай, що мати межі – це здорово і не робить тебе поганою людиною.

Завжди викладатися на 200%

Бажання догодити всім, робити більше на роботі, не робити перерв і бути тим, хто розв'язує кожну проблему чи ситуацію, що виникає, не робить тебе надлюдиною, це робить тебе людиною, яка в результаті буде втомленою, розчарованою і з великим стресом.

Тобі не потрібно прагнути до посередності, але й не потрібно повністю виснажувати себе заради роботи чи стосунків. Ти повинен навчитися відпочивати, мати дні, які не такі продуктивні, і розслаблятися та відключатися, коли це необхідно.



Працювати над міру – не найкраще рішення / Фото freepik

Ігнорування своїх емоцій та почуттів

Не звертати уваги на те, що ти відчуваєш, шкідливо і деструктивно. Ігнорування твоїх емоцій або проблем не змусить їх зникнути, навпаки, це може призвести до того, що ти перетворишся на скороварку і вибухнеш в один прекрасний момент.

Що тобі потрібно зробити, так це знайти час, щоб відчути, обробити свої емоції, зрозуміти, що їх викликає і звідки вони беруться, і працювати з ними, щоб вони не контролювали тебе і не впливали на якість твого життя негативним чином.

Не бути собою, щоб "подобатися" іншим

Намагатися бути тим, ким ти не є, змінювати себе під когось іншого або відмовлятися від того, що тобі подобається, щоб догодити іншим – це також дуже хороший спосіб зруйнувати своє щастя і відчути себе розчарованим і незрозумілим.

Звичайно, ти повинен працювати над собою, прагнути вдосконалюватися, рости та виходити із зони комфорту, але це повинно бути для себе і тому, що ти цього хочеш, а не тому, що це потрібно іншим.

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Цих звичок слід позбутися, щоб не позбавляти себе щастя. Якщо ж це проігнорувати, то не варто потім дивуватися, що ти не отримуєш задоволення від свого життя.