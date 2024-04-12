Те, що може спрацювати з однією, на жаль, не обов'язково підійде іншій. Коротко кажучи, з наукової точки зору, не існує ні методу, ні контраргументів. Це не означає, що все має піти не так. Зовсім навпаки!

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Повертаючись до художніх і кулінарних метафор, додавання пігменту, зміна інгредієнта може призвести до відкриття нових нюансів і делікатесів, а не до підриву лабораторії. Особливо не маловажних.

Коротко кажучи, ми розповідаємо тобі все це для підбадьорення. Запросити когось на побачення може бути трохи стресовим, і, врешті-решт, головне – це стиль, твій стиль. Ніхто не хоче запрошення, згенероване в ChatGPT: ти повинен проявити чарівність, здивувати і вразити.

Тоді, звичайно, завжди можлива відмова. Коли тобі відмовляють, це боляче, але це, звичайно, не кінець світу. Деякі дослідження стверджують, що цей тип розчарування має деякі спільні риси з переживанням фізичного болю, наприклад, ударом мізинця ноги об кут дверей. Інтенсивний, звичайно, але як довго триває цей біль? Якщо бути точними, то дуже недовго.

Важливою є, перш за все, мужність

"Що краще – говорити чи померти?" – запитує юний Еліо, головний герой фільму Луки Гуаданьїно "Назви мене своїм ім'ям".

Заговорити, звісно. І саме освідчення в коханні між двома героями дозволить їм пережити всепоглинаюче почуття.

Для багатьох з нас цей крок навіть не є настільки болючим – на відміну від Еліо, який за сюжетом також стикається з камінг-аутом. Ризикувати – це завжди найкращий варіант, тим більше, що альтернатива – навіть не намагатися і жити з жалем.

Незалежно від того, чи це буде особисто, чи через застосунок для знайомств, чи через будь-який месенджер, є щонайменше п'ять важливих моментів – не будемо називати їх правилами, про які слід пам'ятати перед тим, як запросити когось на побачення. Робити це правильно; робити це так, щоб збільшити шанси отримати "Так"; поважати спочатку себе, а потім людину на іншому кінці дроту.

Не думай занадто довго

Занадто довгі роздуми ні до чого не приведуть. Найкраще – вимкнути голоси у твоєму мозку, спростити все до мінімуму і почати діяти. Тобі не потрібно наважуватися на креативні або особливо оригінальні повідомлення – це не курс письменницької майстерності в Холдені. Вечеря, напої, спільні заняття спортом; якщо ти хочеш бути більш оригінальним, придумай щось приємне, щоб запропонувати, але питання має бути прямим і не залишати місця для непорозумінь.



Вимкни зайві голоси у голові і запроси її на побачення / Фото freepik

Відразу до суті

Твій співрозмовник, скоріш за все, не володіє ворожильними здібностями і не вміє читати твої думки. Не обходься розпливчастими фразами на кшталт "Хочеш кудись піти?", "Може, вип'ємо наступного тижня...". Ні, йди стрімголов до мети:

"Побачимося у вівторок ввечері, вип'ємо?",

"Хочеш прогулятися в суботу вдень? Близько 16:00?"

Якщо хочеш побачення, запроси її на побачення. Усе просто!

Будь собою

Ви не персонажі, а люди; ви повинні подобатися такими, якими ви є. Немає правильних чи неправильних способів, а є особисті та безособові способи. Ти можеш одразу показати себе таким, яким ти є. Автентичність і чесність окупаються. Звичайно, трохи зусиль не завадить. Не кажи і не пиши перше, що спаде тобі на думку.



Завжди залишайся собою / Фото freepik

У повідомленні зверни увагу на відповідь

Невизначене "так" – це не "ні". Коли отримаєш відповідь, зроби мінімальний аналіз тексту. Якщо людина зайнята і не пропонує альтернативи, швидше за все, вона не зацікавлена. Але якщо вона відповідає, що не може цього разу і відкрита до альтернатив, просто спробуй змінити дату і не сприймай це як відмову.

Це важливо! Якщо вона не відповість на перше запрошення, спробуй вдруге. І що далі? Тоді відпусти її.

При особистій зустрічі підготуй ґрунт

Звертай увагу на мову тіла і слухай, що говорить співрозмовник; ідея, на яке побачення запросити її, може легко з'явитися зі спільних інтересів або фраз, начебто без манірності вкинутих у розмову. Ти говориш про новий ресторан у центрі міста? Запроси її відвідати його разом. Розмова заходить про певного режисера чи фільм, що йде в кінотеатрах? Запропонуй сходити в кінотеатр до його виходу.



При зустрічі будь уважним до деталей / Фото Seniv Petro

Це цікаво Єдина річ, яку не варто вказувати в анкеті на сайті знайомств, якщо хочеш на побачення

Прислухайся до цих порад. Вони допоможуть тобі наважитися запросити ту саму панянку на побачення. Ризикни і результат може тебе вразити.