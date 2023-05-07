А поділилася цими фактами урологиня та секс-педагогиня Рена Малік на своєму ютуб-каналі, розповідає Men 24. Вона назвала кілька цікавинок, які варто знати про ерекцію. Ти будеш здивованим!

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1. Діти можуть народжуватися з ерекцією

Хоча точна причина ембріональної ерекції до кінця не з'ясована, вважається, що вона пов'язана з розвитком нервової системи,

– пояснює Малік.

Вона зауважила, що дослідження показали, що ембріони жіночої статі також можуть відчувати кліторальну ерекцію в утробі матері. А ще бувають випадки, коли УЗД фіксували ембріони чоловічої статі, які займалися діяльністю, що нагадує мастурбацію.

2. Пеніс – це не м'яз

Всупереч поширеній думці, пеніс не – м'яз, а складається з губчастих тканинних структур, які називаються кавернозним і губчастим тілом. Вони наповнюються кров'ю, що призводить до ерекції пеніса.

Ви не можете "тренувати" пеніс, як м'язи,

– зазначає Малік.

3. Але ти можеш його зламати

"Перелом пеніса – рідкісна, але серйозна травма, яка може статися під час активної сексуальної діяльності", – каже Малік, посилаючись на статистику.

Вона свідчить, що приблизно 1 з 175 000 візитів до відділення невідкладної допомоги викликаний саме цим.

4. Ерекція трапляється, коли ти спиш

Нічна ерекція пеніса, більш відома як "ранкова ерекція", – це мимовільна ерекція. Вона відбувається під час швидкого сну, і вона є досить поширеним явищем.

"Ранкова ерекція – це абсолютно нормальне явище", – каже Малік.



Прокидатися з ерекцією – нормальна справа / Фото Drobot Dean

5. Великі ступні не завжди означають великий пеніс

Дослідники виявили, що розмір твоїх ніг, а також твій зріст не обов'язково відповідають розміру твого ерегованого пеніса.

6. Ти можеш досягти оргазму без ерекції

Можна відчувати оргазм без ерекції, тому, якщо ти страждаєш на еректильну дисфункцію, ти все одно можеш досягати оргазму,

– каже Малік.

7. Довжина пеніса у в'ялому стані не має значення

Як розмір взуття не завжди є точним предиктором довжини ерегованого пеніса, так і довжина пеніса у в'ялому стані. Різниця у довжинах може варіюватися у кожного по-різному.

8. Кукурудзяні пластівці проти мастурбації

Насправді ні. Джон Харві Келлогг був реформатором охорони здоров'я. Він вважав, що займатися сексом потрібно лише з метою розмноження, і думав, що сексуальне бажання становить небезпеку для суспільства. Він також вважав, що гостра, смачна їжа є причиною сексуального бажання, і тому взявся за винахід максимально м'якої їжі для сніданку.

9. Куріння може змусити твій пеніс зменшитися

Серед багатьох інших проблем зі здоров'ям, які може спричинити або погіршити куріння, воно також може призвести до еректильної дисфункції і навіть до зменшення статевого члена.

"Ви не отримуєте належного кровопостачання пеніса, пошкоджуєте кровоносні судини та нерви, що призводить до зниження еластичності цих тканин, а потім до фіброзу або рубцевої тканини, яка може спричинити зменшення пеніса", – каже Малік.



Куріння може негативно вплинути на твою ерекцію / Фото wayhomestudio

Водночас вона потішила хорошою новиною. Якщо кинути курити, то невдовзі все буде добре. Повернуться ті ж відчуття, а ерекція буде стабільнішою та стійкішою.

10. Ти бачиш лише вершинку айсберга

"Еректильна тканина простягається від кінчика пеніса глибоко всередину і спускається в промежин. Ця внутрішня частина фактично прикріплена до тазової кістки... вона також оточена м'язами та іншими тканинами", – каже Малік.

11. У тебе може бути ерекція перед смертю

Передсмертна ерекція, або "ангельська хіть", як її ще називають, – рідкісне явище, яке трапляється в момент смерті, зазвичай, якщо причиною смерті є удушення або повішення, через скупчення крові в тазовій області,

– каже експертка.

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Нагадуємо, що важливо пізнавати своє тіло та свою сексуальність. Чим більше ти знаєш, тим кращим і яскравішим буде твоє інтимне життя.

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