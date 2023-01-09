Розповімо тобі кілька цікавих фактів про сексуальний потяг. Дізнайся, як на тебе можуть впливати певні кольори та хто може нам сподобатися більше.

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1. Приваблюють ті, хто схожий на тебе

Досить цікаво відзначити, що людей справді приваблюють люди, схожі на них самих. Вони відчувають тягу до тих, хто має схожі риси обличчя.

2. Приваблюють ті, хто схожий на батьків

Багато людей обирають старших партнерів, і за цим криється певна психологія. Людей дуже приваблюють ті, хто схожий на їхніх батьків. Або бодай нагадує їх. Дослідження показало, що люди, народжені старшими батьками, схильні шукати значно старших партнерів.

3. Загадковість приваблює

Якщо ти думаєш, що гра "важко отримати" може спрацювати, ти маєш рацію. Коли ти стримуєшся від того, щоб розкрити людині все та залишаєш трохи таємниці, людина, ймовірно, більше переслідуватиме тебе. Це також призводить до довгострокових стосунків.

4. Жінки у червоному здаються привабливішими

Гетеросексуальні чоловіки вважають привабливішими жінок, котрі носять червоний одяг або наносять червону помаду. Червоний колір символізує пристрасть та сексуальну енергію.



Червоний колір приваблює чоловіків / Фото lookstudio

5. Алкоголь впливає на потяг

Якщо ти перебрав, то тебе, швидше за все, приваблюватимуть незнайомки. Ба більше, люди навколо здаватимуться значно привабливішими. Тож ми нагадуємо про відповідальне споживання. Краще насолодитися одним крутим коктейлем, приготовленим на якісному алкоголі.

6. Прості лінії підбору працюють більше

Всупереч поширеній думці, найкраще працюють прості лінії. Достатньо під час знайомства просто сказати "Привіт". Це значно привабливіше, ніж усілякі закручені фрази, якими часто користуються у застосунках. І не варто забувати, що немає нічого сексуальнішого, ніж просте та невимушене спілкування.

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І це лише вершинка айсберга, який називається сексуальним потягом. Пізнавай себе. Розумій свої бажання. Все це дозволить і тобі, і твоїй партнерці отримувати насолоду від цього приємного заняття.