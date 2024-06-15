Класичний спосіб зав'язувати шнурки: їх протягуються крізь люверси зигзагоподібним плетивом так, щоб обидва кінці перехрещувалися один над одним. Та щоб ти міг отримати ще більше від своїх кросівок, читай далі прості покрокові інструкції до інших способів.

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Класична і ще 4 техніки шнурування, які зроблять твоє взуття більш помітним

Класика / Фото Pauline Bergner

Перехресне зав'язування. Почни знизу взуття і протягни шнурки через обидва отвори. Переконайся, що обидва кінці шнурків мають однакову довжину. Далі протягни обидва кінці шнурків почергово знизу вгору через протилежні петельки. І так, щоб завжди протягувати шнурок спочатку зліва, а потім справа (або навпаки), щоб створити правильний візерунок.

Як підібрати правильну довжину шнурка: потрібно порахувати кількість люверсів та помножити їх на 10 – це й буде потрібна довжина в сантиметрах (плюс-мінус 5 сантиметрів). Також варто заздалегідь виміряти довжину старих шнурків.

Прямі / Фото Pauline Bergner

Пряма шнурівка або паралельна шнурівка. Почни з протягування шнурків через два нижні люверси й переконайся, що обидва кінці мають однакову довжину. Спочатку протягни лівий кінець знизу в другу петлю, а потім горизонтально в паралельну петлю вгорі. Потім правий кінець знизу в третє вушко, а потім горизонтально в протилежне вушко вгорі. Повтори кроки 2 і 3 і пропусти по одній петлі правим і лівим кінцями шнурків знизу, перш ніж протягнути їх у протилежну петлю. Повторюйте цей процес, поки не дійдеш до верхнього кінця і не зможеш зав'язати вузлик.

Як зафіксувати шнурки, не зав'язуючи їх: зашнуруй за класичною схемою, для цього протягни шнурки до передостаннього вушка зсередини назовні. Потім протягни їх в петельку вище ззовні всередину, щоб утворилася петля, але не затягуй її. Тепер перехрести шнурки один над одним і пропусти їх через петлю на протилежному боці. Тепер можна затягнути їх і вставити шнурки в бокові частини взуття, не зав'язуючи.

Павутиння / Фото Pauline Bergner

Павутиння. Для цього способу знадобиться спритність, але результат тебе вразить. Спочатку протягни шнурки зсередини назовні через друге вушко знизу. Знову ж таки, переконайся, що обидві половинки шнурка мають однакову довжину. Потім проведи кінці зверху назад через нижню петлю. Тепер витягни кінці по діагоналі над кросівкою так, щоб було видно Х, а потім протягни через третє вушко. Тепер протягни шнурки назад вниз і ззовні через петлю, що утворилася (уважно, щоб не протягнути їх через вушко). Нарешті, витягни шнурок по діагоналі вгору і протягни його в четверте вушко. Повторюй крок 4, поки не дійдеш до верхніх петельок, а потім зав'язуй.

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Діамант / Фото Pauline Bergner

Діамантова шнурівка. Цей дизайн підходить для мінімалістів, бо тут шнурки перехрещуються з великими інтервалами. Почни з першої пари люверсів і протягни шнурки зсередини назовні. Доведи обидві сторони шнурків до однакової довжини та протягни їх хрест-навхрест до наступної петлі – залиш дві петлі вільними. Потім проведи шнурки знизу до петельки знизу. Тепер знову залиш дві петлі вільними й повтори крок 3. На останньому кроці ти маєш протягнути шнурки через вушка зсередини назовні.

Як запобігти розв'язуванню шнурків: заправляй шнурки у взуття з боків і не забувай про подвійну петлю. Трюк робить бант трохи незграбнішим, але значно стабілізує шнурки.

Пилка / Фото Pauline Bergner

Пилка. Ця техніка вражає увагою до деталей, а підсумковий візерунок майже нагадує зубчики пилки. Протягни шнурки через перші петлі ззовні всередину. Звідси слід протягувати кожну сторону окремо, щоб не переплутати. Проведи правий шнурок знизу до наступної петлі з правого боку. Звідти протягни його на протилежний бік, а потім назад на правий бік, пропускаючи петлю. Тепер поверни шнурок назад паралельно і повтори кроки 3 й 4 до самого верху. Коли закінчиш із правою стороною, переведи лівий шнурок на праву сторону і пропусти отвір. Звідти витягни шнурок назад через ліве вушко і повтори ці кроки до передостаннього отвору. І ще раз протягни його через верхню петлю з лівого боку.