Классический способ завязывать шнурки: их продеваются сквозь люверсы зигзагообразным плетением так, чтобы оба конца перекрещивались друг над другом. Но чтобы ты мог получить еще больше от своих кроссовок, читай дальше простые пошаговые инструкции к другим способам.

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Классическая и еще 4 техники шнуровки, которые сделают твою обувь более заметной

Классика / Фото Pauline Bergner

Перекрестное завязывание. Начни снизу обуви и протяни шнурки через оба отверстия. Убедись, что оба конца шнурков имеют одинаковую длину. Далее протяни оба конца шнурков поочередно снизу вверх через противоположные петельки. И так, чтобы всегда протягивать шнурок сначала слева, а потом справа (или наоборот), чтобы создать правильный узор.

Как подобрать правильную длину шнурка: нужно посчитать количество люверсов и умножить их на 10 – это и будет нужная длина в сантиметрах (плюс-минус 5 сантиметров). Также стоит заранее измерить длину старых шнурков.

Прямые / Фото Pauline Bergner

Прямая шнуровка или параллельная шнуровка. Начни с протягивания шнурков через два нижних люверса и убедись, что оба конца имеют одинаковую длину. Сначала протяни левый конец снизу во вторую петлю, а затем горизонтально в параллельную петлю вверху. Затем правый конец снизу в третье ушко, а затем горизонтально в противоположное ушко вверху. Повтори шаги 2 и 3 и пропусти по одной петле правым и левым концами шнурков снизу, прежде чем продеть их в противоположную петлю. Повторяйте этот процесс, пока не дойдешь до верхнего конца и не сможешь завязать узелок.

Как зафиксировать шнурки, не завязывая их: зашнуруй по классической схеме, для этого протяни шнурки до предпоследнего ушка изнутри наружу. Затем продень их в петельку выше снаружи внутрь, чтобы образовалась петля, но не затягивай ее. Теперь перекрести шнурки друг над другом и пропусти их через петлю на противоположной стороне. Теперь можно затянуть их и вставить шнурки в боковые части обуви, не завязывая.

Паутина / Фото Pauline Bergner

Паутина. Для этого способа понадобится ловкость, но результат тебя поразит. Сначала протяни шнурки изнутри наружу через второе ушко снизу. Опять же, убедись, что обе половинки шнурка имеют одинаковую длину. Затем проведи концы сверху назад через нижнюю петлю. Теперь вытяни концы по диагонали над кроссовком так, чтобы было видно Х, а затем протяни через третье ушко. Теперь протяни шнурки обратно вниз и снаружи через образовавшуюся петлю (внимательно, чтобы не продеть их через ушко). Наконец, вытяни шнурок по диагонали вверх и продень его в четвертое ушко. Повторяй шаг 4, пока не дойдешь до верхних петелек, а потом завязывай.

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Бриллиант / Фото Pauline Bergner

Бриллиантовая шнуровка. Этот дизайн подходит для минималистов, потому что здесь шнурки перекрещиваются с большими интервалами. Начни с первой пары люверсов и протяни шнурки изнутри наружу. Доведи обе стороны шнурков до одинаковой длины и протяни их крест-накрест до следующей петли – оставь две петли свободными. Затем проведи шнурки снизу до петельки снизу. Теперь снова оставь две петли свободными и повтори шаг 3. На последнем шаге ты должен протянуть шнурки через ушки изнутри наружу.

Как предотвратить развязывание шнурков: заправляй шнурки в обувь по бокам и не забывай о двойной петле. Трюк делает бант немного неуклюжим, но значительно стабилизирует шнурки.

Пилка / Фото Pauline Bergner

Пилка. Эта техника поражает вниманием к деталям, а итоговый узор почти напоминает зубчики пилы. Протяни шнурки через первые петли извне внутрь. Отсюда следует протягивать каждую сторону отдельно, чтобы не перепутать. Проведи правый шнурок снизу до следующей петли с правой стороны. Оттуда протяни его на противоположную сторону, а затем обратно на правую сторону, пропуская петлю. Теперь поверни шнурок обратно параллельно, и повтори шаги 3 и 4 до самого верха. Когда закончишь с правой стороной, переведи левый шнурок на правую сторону и пропусти отверстие. Оттуда вытяни шнурок обратно через левое ушко и повтори эти шаги до предпоследнего отверстия. И еще раз протяни его через верхнюю петлю с левой стороны.