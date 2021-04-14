Сексом не наїсися, та й борщем не накохаєшся. Цю фразу ти однозначно чув бодай раз у житті. Тож не дивно, що багато людей вважають секс на одну ніч яскравішим, ніж регулярне інтимне життя у шлюбі. А що стосовно цього питання думають науковці?

Якщо ти думав, що партнерка зацікавлена у випадковій зустрічі, то ми даємо тобі другу спробу. Одне з досліджень стверджує, що жінки значно задоволеніші сексом у шлюбі, ніж сексом на одну ніч.

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Щоб дійти до таких висновків учені з Університету Флориди опитали понад 1000 жінок у віці від 18 до 71 року. Науковців цікавило сексуальне життя панянок, а також те, що дозволяє їм отримати більше задоволення.

Цікаво, що респондентки, які перебували у постійних стосунках, набрали на 15% більше балів, коли справа доходила до середньої оргазмічної функції. Ця цифра актуальна, якщо порівнювати з їхніми однолітками, які віддавали перевагу сексу на одну ніч.

Зауважимо, що у панянок у стосунках сексуальне задоволення також було на 10% вищим.



Секс з постійним партнером підвищує задоволення жінки / Фото Unsplash

А ще результати спостереження показали, що поява постійного сексуального партнера стала причиною покращення інтимного життя. І тут немає нічого дивного. Постійний партнер з часом вивчає вподобання своєї коханої, знає її ерогенні зони. Чого не скажеш про випадкову інтрижку.

"У середньому жінки показувати вищі сексуальні результати, якщо порівнювати секс у стосунках з випадковим", – підкреслив вчений Вал Вонгсомбун.

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Тож зустрічі на одну ніч можуть подарувати нові несподівані відчуття. Але якщо панянка хоче отримати максимум задоволення від сексу, то вона однозначно обере тривалі стосунки. А це означає, що пора вже вибиратися з категорії "друзів по сексу", щоб насолоджуватися один одним ще більше.