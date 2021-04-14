Рано или поздно секс начинает ставать однообразным. Эту фразу ты однозначно слышал хотя бы раз в жизни. Неудивительно, что многие люди считают секс на одну ночь ярче, чем регулярную интимную жизнь в браке. А что по этому вопросу думают ученые?

Если ты думал, что партнерша заинтересована в случайной встрече, то мы даем тебе вторую попытку. Одно из исследований утверждает, что женщины значительно более удовлетворённые сексом в браке, чем сексом на одну ночь.

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Чтобы дойти до таких выводов, ученые из Университета Флориды опросили более 1000 женщин в возрасте от 18 до 71 года. Их интересовала сексуальная жизнь барышень, а также то, что позволяет получить больше удовольствия.

Интересно, что респонденты, которые находились в постоянных отношениях, набрали на 15% больше баллов, когда дело доходило до средней оргазмической функции. Эта цифра актуальна, если сравнивать с их сверстницами, которые отдавали предпочтение сексу на одну ночь.

Заметим, что в барышень в отношениях сексуальное удовлетворение также было на 10% выше.



Секс с постоянным партнером повышает удовольствие женщины / Фото Unsplash

А еще результаты наблюдения показали, что появление постоянного сексуального партнера стала причиной улучшения интимной жизни. И здесь нет ничего удивительного. Постоянный партнер со временем изучает предпочтения своей возлюбленной, знает ее эрогенные зоны. Чего не скажешь о случайной интрижке.

"В среднем женщины показывать высокие сексуальные результаты, если сравнивать секс в отношениях со случайным", – подчеркнул ученый Вал Вонгсомбун.

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