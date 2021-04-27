Один з найпопулярніших напоїв у всьому світі – кава. Тож не дивно, що її дослідженню учені приділяють надзвичайно багато уваги. Зокрема, їх цікавить вплив цього напою на інтимне життя. Спойлер: чоловікам каву пити однозначно рекомендовано.

Якщо вірити дослідженню Центру медичних наук Техаського університету в Г'юстоні, кава позитивно впливає на чоловіків. Ті представники сильної половини людства, котрі вживали кофеїн, еквівалентний 2 – 3 філіжанкам еспресо на день, з меншою ймовірністю страждали від еректильної дисфункції.

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Кава – друг інтимного життя

Дослідження показало, що чоловіки, котрі споживали від 85 до 170 міліграмів кофеїну на день, на 42% рідше страждали від еректильної дисфункції. Зауважимо, що збільшення кількості кофеїну результати не покращувало: на 39%, якщо споживати від 171 до 303 міліграмів.

У чому криється секрет? Науковці переконані, що потрібно завдячувати розслабленню кровотоку. Воно відбувається після отримання організмом кофеїну.

В опитуванні учених взяли участь 3700 чоловіків. Вони відповідали на питання, пов'язані з кількістю спожитого кофеїну за останні 24 години. Дослідження показало, що споживання кофеїну (випивання кави, чаю, а також інших кофеїновмісних продуктів) знижує ймовірність еректильної дисфункції у чоловіків з ожирінням, надмірною вагою та гіпертонією. Але це, на жаль, не стосується чоловіків з діабетом.



Регулярне вживання кофеїну запобігає появі еректильної дисфункції / Фото Unsplash

"Кофеїн не може подолати згубний вплив діабету на еректильну дисфункцію. Ми не були дуже здивовані цим, тому що діабет – один з найсильніших чинників ризику, пов'язаних з еректильною дисфункцією", – пояснив провідний автор дослідження Девід Лопес.

Опитування також включало енергетичні та газовані напої, а не лише чай і каву. Але Лопес додав, що газовані й енергетичні напої вкрай шкідливі для здоров'я. Оскільки це асоціативне дослідженні, він також сказав, що поки не може дати жодних рекомендацій зі споживання кофеїну.

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Але це не означає, що потрібно відмовитися від цього напою. Головне – пити каву, позбавлену підсолоджувачів, усіляких сиропів, а також додаткових калорій. Найкращий варіант – еспресо. У ньому міститься достатня кількість кофеїну, а також мінімальна – калорій.