Один из самых популярных напитков во всем мире – кофе. Неудивительно, что его исследованию ученые уделяют очень много внимания. В частности, их интересует влияние этого напитка на интимную жизнь. Спойлер: мужчинам кофе пить однозначно рекомендуется.

Если верить исследованию Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне, кофе положительно влияет на мужчин. Те представители сильной половины человечества, которые употребляли кофеин, эквивалентный 2 – 3 чашечкам эспрессо в день, с меньшей вероятностью страдали от эректильной дисфункции.

Это интересно Как приготовить идеальный кофе в гейзерной кофеварке: 2 хитрости, которые игнорируют все

Кофе – друг интимной жизни

Исследование показало, что мужчины, которые потребляли от 85 до 170 миллиграммов кофеина в день, на 42% реже страдали от эректильной дисфункции. Заметим, что увеличение количества кофеина результатов не улучшало: на 39%, если потреблять от 171 до 303 миллиграммов.

В чем кроется секрет? Ученые убеждены, что нужно благодарить расслабление кровотока. Оно происходит после получения организмом кофеина.

В опросе ученых приняли участие 3700 мужчин. Они отвечали на вопросы, связанные с количеством потребленного кофеина за последние 24 часа. Исследование показало, что потребление кофеина (выпивание кофе, чая, а также других кофеиносодержащих продуктов) снижает вероятность эректильной дисфункции у мужчин с ожирением, избыточным весом и гипертонией. Но это, к сожалению, не касается мужчин с диабетом.



Регулярное употребление кофеина предотвращает появление эректильной дисфункции / Фото Unsplash

"Кофеин не может преодолеть пагубное влияние диабета на эректильную дисфункцию. Мы не были очень удивлены этому, потому что диабет – один из самых сильных факторов риска, связанных с эректильной дисфункцией", – объяснил ведущий автор исследования Дэвид Лопес.

Опрос также включало энергетические и газированные напитки, а не только чай и кофе. Но Лопес добавил, что газированные и энергетические напитки крайне вредны для здоровья. Поскольку это ассоциативное исследование, он также сказал, что пока не может дать никаких рекомендаций по потреблению кофеина.

Возьми на вооружение Как сделать чашку кофе еще вкуснее: научный подход