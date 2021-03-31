Кава – той напій, з якого ми починаємо не лише наш ранок. Нею насолоджуються протягом усього дня. Але чи знав ти, що готуєш її неправильно, використовуючи гейзерну кавоварку? Ми поділимося 2 хитрощами від справжніх італійців, які дозволять приготувати ідеальну каву.

Поб'ємося об заклад, що ти розкручуєш кавоварку, наливаєш у неї воду, додаєш каву, збираєш конструкцію та ставиш на газ. От тобі й перша помилка під час приготування кави у гейзерній кавоварці. А друга – опускати кришку кавника.

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Звичайно ж, ти можеш здивуватися, адже готуєш каву таким способом не перший рік. Але факт залишається фактом: така кава гірша як на смак, так і за текстурою. У неї слабший аромат, а також екстракція кофеїну. Тож ми з радістю прийшли тобі на допомогу. Дізнайся, як приготувати ідеальну каву у гейзерній кавоварці.

Вода та кава, ніколи одночасно

У першу чергу потрібно поставити на вогонь лише місткість для води кавоварки (нижній її блок). Тобі слід дочекатися, поки вона нагріється. Вода має бути близькою до кипіння. Після цього одягни рукавиці для кухні, щоб не обпектися. Помісти у місткість з водою фільтр з кавою, а потім прикрути й верхню частину кавника.

Чому ми використовуємо гарячу воду? Якщо кава буде у верху, поки вода нагріватиметься, є ймовірність, що вона набере зайву вологу. А остання негативно впливає на ароматичні властивості нашого улюбленого напою. Тож не дивуйся, що така кава отримає менш насичений аромат.



Спочатку нагрій воду у кавнику, а потім уже додавай каву для приготування / Фото Unsplash

Не опускай кришку кавника

Ще один смертний гріх під час приготування кави у гейзерній кавоварці – опускання кришки кавника. Для приготування напою має бути слабкий вогонь, а також відкрита кришка.

Запам'ятай, чим повільніше фільтрується кава, тим довше вона залишається у контакті з водою та сильніше насичується ароматом. Якщо ж кришка опущена, тепло стає більш концентрованим, а температура підвищується, що прискорює фільтрацію.

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Також кава, приготовлена у гейзерній кавоварці з відкритою кришкою, матиме насичену пінку, яку фахівці називають крема. Гарантуємо, що смачнішої кави у домашніх умовах ти ще не готував.