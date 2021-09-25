І їх не просто викладають на цьому сайті. Вони ще й шалено популярні, якщо вже бути максимально чесними. А веде їх викладач Чжан Сюй.

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Учитель математики став зіркою на Pornhub

Знайомся, наш новий герой – Чжан Сюй. Учитель математики з Тайваню, чий канал на Pornhub – changhsumath666, викладає у мережі уроки. А виявив його Молсон Харт, глава компанії з виробництва освітніх іграшок Viahar. Як ти вже розумієш, на роликах Чжана Сюя немає жодних оголень. Глядачі можуть побачити одягненого викладача, який китайською мовою пояснює математичний аналіз.

Це цікаво: на його каналі уже понад 200 роликів, а їхня загальна кількість переглядів уже перевищила 1,4 мільйона.

Сторінка changhsumath666 має 5 тисяч підписників, а також верифікована. Сам викладач фігурує на Pornhub, як порноактор. Він вказав свій зріст, вагу та сексуальні вподобання.

Ще одна особливість нашого героя полягає в тому, що йому вдалося посісти 5 097 місце у рейтингу порномоделей на ресурсі.



На канал вчителя математики підписалися понад 5 тисяч користувачів / Скриншот

Тайванські ЗМІ повідомляють, що Чжан Сюй викладає математику на Pornhub з 2020 року. Усе для того, щоб зробити дистанційне навчання його студентів цікавішим. На своєму каналі він пояснює про диференціали, інтегральні рівняння, теореми про граничний перехід й інші аспекти, пов'язані з математикою.

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Тож ми пропонуємо підписатися на Чжана Сюя на Pornhub. Матимеш бодай одне алібі, яке пояснюватиме твоє регулярне відвідування цього ресурсу.