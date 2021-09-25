Серію світлин, якщо вірити геомітці, Аліна Байкова зробила на Багамах. На кадрах кожен підписник красуні міг вдосталь помилуватися ідеальними формами української моделі.

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Не дивно, що за лічені години під публікацією зібралися десятки тисяч лайків, а також шалена кількість коментарів. Останні, традиційно, залишаємо для тебе:

  • "Ти просто надзвичайно красива";
  • "Яка ж ти засмагла";
  • "Чи можна мені телепортуватися до тебе?";
  • "Абсолютно приголомшлива та розкішна";
  • "Справжня красуня";
  • "Надзвичайні фото, Аліно";
  • "Вау, це просто мрія";
  • "Не можу уявити нічого кращого";
  • "Я люблю тебе, крихітко";
  • "Ти просто бездоганна".

Аліна Байкова знялася у купальнику
Аліна Байкова розбурхала підписників гарячими фото у купальнику / Фото з інстаграму Байкової

Аліна Байкова знялася у купальнику
Аліна Байкова розбурхала підписників гарячими фото у купальнику / Фото з інстаграму Байкової

Аліна Байкова знялася у купальнику
Аліна Байкова розбурхала підписників гарячими фото у купальнику / Фото з інстаграму Байкової

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Аліна Байкова викликає непідробний захват. Тож не полінуйся підписатися на українську модель. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фото, які вона викладає в мережі.