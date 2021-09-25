Серію світлин, якщо вірити геомітці, Аліна Байкова зробила на Багамах. На кадрах кожен підписник красуні міг вдосталь помилуватися ідеальними формами української моделі.
Варте уваги Український прапор замайорить на Місяці: деталі місії Spacebit за підтримки Nemiroff у 2022 році
Не дивно, що за лічені години під публікацією зібралися десятки тисяч лайків, а також шалена кількість коментарів. Останні, традиційно, залишаємо для тебе:
- "Ти просто надзвичайно красива";
- "Яка ж ти засмагла";
- "Чи можна мені телепортуватися до тебе?";
- "Абсолютно приголомшлива та розкішна";
- "Справжня красуня";
- "Надзвичайні фото, Аліно";
- "Вау, це просто мрія";
- "Не можу уявити нічого кращого";
- "Я люблю тебе, крихітко";
- "Ти просто бездоганна".
Аліна Байкова розбурхала підписників гарячими фото у купальнику / Фото з інстаграму Байкової
Аліна Байкова розбурхала підписників гарячими фото у купальнику / Фото з інстаграму Байкової
Аліна Байкова розбурхала підписників гарячими фото у купальнику / Фото з інстаграму Байкової
Тобі сподобається "Естетичне задоволення": Таня Брик оголила груди перед своїми підписниками
Аліна Байкова викликає непідробний захват. Тож не полінуйся підписатися на українську модель. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фото, які вона викладає в мережі.