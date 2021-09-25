Серію світлин, якщо вірити геомітці, Аліна Байкова зробила на Багамах. На кадрах кожен підписник красуні міг вдосталь помилуватися ідеальними формами української моделі.

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Не дивно, що за лічені години під публікацією зібралися десятки тисяч лайків, а також шалена кількість коментарів. Останні, традиційно, залишаємо для тебе:

"Ти просто надзвичайно красива";

"Яка ж ти засмагла";

"Чи можна мені телепортуватися до тебе?";

"Абсолютно приголомшлива та розкішна";

"Справжня красуня";

"Надзвичайні фото, Аліно";

"Вау, це просто мрія";

"Не можу уявити нічого кращого";

"Я люблю тебе, крихітко";

"Ти просто бездоганна".



Аліна Байкова розбурхала підписників гарячими фото у купальнику / Фото з інстаграму Байкової



Аліна Байкова розбурхала підписників гарячими фото у купальнику / Фото з інстаграму Байкової



Аліна Байкова розбурхала підписників гарячими фото у купальнику / Фото з інстаграму Байкової

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Аліна Байкова викликає непідробний захват. Тож не полінуйся підписатися на українську модель. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фото, які вона викладає в мережі.