Світлинами з календаря поділилася у своєму фейсбуці членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Дана Ярова. Власне, вона є ініціаторкою створення благодійного календаря від Playboy Ukraine.

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Дана Ярова у дописі пригадала, що спочатку її покликав позувати для обкладинки журналу головний редактор Влад Іваненко. Вона ж вирішила погодитися за умови, що світ побачить за допомогою проєкту незалежність українських жінок.

Цей проєкт – виклик! Як червона помада під час Другої світової. Виклик війни, виклик ворогу і навіть самим собі. Виклик вийти за межі. І нагадати нам усім, що жінка – провідник життя на землі. І жінка завжди залишається жінкою! Попри війну, попри обстріли, попри зруйнованих будинків та доль, попри величезні кладовища загиблих, попри ненароджених дітей. Попри все,

– наголосила Дана Ярова.



Дана Ярова знялася для Playboy / Фото Playboy

Вона додала, що у журналі можна буде прочитати про кожну з учасниць календаря та її життєвий шлях. За словами Ярової, невдовзі варто очікувати також на розіграш. Його призом стане календар, який підписала кожна з героїнь зйомки.

Потім буде аукціон, де ви також зможете в процесі торгів отримати також календар та журнал. Всі зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ!

– зазначила Ярова.

Для участі у благодійному аукціоні варто перейти за цим посиланням. Він триватиме з 10:00 25 грудня по 13:00 27 грудня. Тож, не проґав можливість перевірити свою вдачу.

Січень

Олеся. Служила в лавах ЗСУ у 2014 – 2015 роках. УБД у складі ОШБ "Айдар". Коли росіяни вторглись в Україну, вирішила захищати державу. Просто не мала іншої думки. Каже, що війна змінила її незворотно. І коли вона закінчиться (для Олесі це розпад Росії та повне компенсування збитків), хотіла б знову подорожувати країною та світом.



Олеся стала обличчям січня у календарі Playboy / Фото Playboy

Лютий

Вітамінка. Ветеранка, як каже сама, "знову бойова одиниця". Медикиня взводу бригади "Маґура". Війна за свободу почалася для неї з Майдану. Нині з її рідних у ЗСУ не служить лише мама. Після війни хотіла б присвятити себе соціальній роботі, подорожам і парфумам. Однак повернутись до довоєнного життя заважають "140 мільйонів аргументів проти".



Вітамінка стала обличчям лютого у календарі Playboy / Фото Playboy

Березень

Ольга Сервук. Позивний – "Колібрі". Старший бойовий медик роти вогневої підтримки 206-го ОБТрО. Працювала нейропсихологом, заступила на чергування в онкологічному відділенні дитячої лікарні "Охматдит", де з перших годин вторгнення приймали поранених: і дітей, і дорослих, і цивільних, і військових... Так Ольга отримала перші навички з тактичної медицини. На першу бойову позицію в Миколаєві приїхала 24 червня 2022 року. Після перемоги планує присвятити себе реабілітації ветеранів: "Я була з ними. Я знаю, як воно, коли твій бліндаж розбиває танк, як над головою розривається дрон-камікадзе, як гинуть брати. Я була за териконами. Я зможу".



Ольга Севрук стала обличчям березня у календарі Playboy / Фото Playboy

Квітень

Яра. Служить в ССО. Яра працювала в агрофірмі. Захоплювалась мистецтвом, поезією, полюбляла настільні ігри. Однак, коли почалася війна, просто не змогла триматись осторонь. Визначилась із рішенням і поставила рідних перед фактом, що пристає до лав ЗСУ. У найскладніші миті від вигорання рятує себе сама: "Нагадую собі, яка я за межами війни". Після перемоги, упевнена Яра, колишнього життя не буде, але точно буде інше. Вона подорожуватиме: "Нарешті побачу світ".



Яна стала обличчям квітня у календарі Playboy / Фото Playboy

Травень

Ореста Бріт. Військова волонтерка, засновниця благодійної організації "БОН", радниця Головнокомандувача ЗСУ. Ореста каже, що на перемогу в неї багато планів: запустити проєкти, які діяли з 2015 року (з реагування на кризи та із захисту дітей), дати старт новим проєктам – із підтримання військових і цивільних у боротьбі з наслідками війни. Вигорати не дає наявність ворога, який убиває та ґвалтує українців: "Підтримує розуміння та усвідомлення близькими важливості того, що я нині роблю". Упевнена, що роль жінки у війні надзвичайна: багато дівчат пристали до лав ЗСУ та професійно виконують поставлені завдання без жодних гендерних попусків. Не пов'язує своє життя з війною: "Я просто не відокремлюю себе від України".



Ореста Бріт стала обличчям березня у календарі Playboy / Фото Playboy

Червень

Олеся Мельниченко. Ветеранка. Служила в спецпідрозділі Нацгвардії. У 2014 році стала волонтеркою, а вже у 2016-му приєдналася до війська. За фахом юрист. До війни була держслужбовицею, брала участь в археологічних експедиціях.

У січні 2015-го моя подруга, яка вже служила, попросила мене опікуватися їхніми пораненими в шпиталі, – розповідає Олеся. – Так я пройшла курси тактичної медицини та подумала: "А чому б не піти у військо самій?"

Після війни Олеся, яка виховує 5-річного сина, хотіла б мати свій маленький бізнес. "Часто думаю, чи можливо повернутися до минулого життя. І мені здається, що це неможливо: надто ми змінились". Вона звільнилась зі служби після повернення з полону, де провела 7,5 місяця. У полон Олеся потрапила під час оборони Маріуполя.



Олеся Мельниченко стала обличчям червня у календарі Playboy / Фото Playboy

Липень

Наталія Костанда. Старший лейтенант, начальниця служби цивільно-військового співробітництва 18-ї Слов'янської бригади Нацгвардії. Повномасштабне вторгнення зустріла вже в лавах Національної гвардії України. Наталія – військовослужбовиця з 2019 року: "Бути військовослужбовцем – дитяча мрія". За три роки служби пройшла шлях від солдата до офіцера. У мирному житті захоплювалася стретчингом і малюванням. Для неї це й зараз психологічне розвантаження. Свого життя без військової служби не уявляє.



Наталія Костанда стала обличчям липня у календарі Playboy / Фото Playboy

Серпень

Катерина Мирончук. Офіцер ЗСУ. Жінки в українському війську вщент розбили всі стереотипи: "Воячки на ділі довели власну ефективність – як у тилу, так і на полі бою. Показали, що є не лише справжніми воїнами, а й командирами на фронті".

Війна для Катерини розпочалася з окупації Криму. Протягом наступних 5 років дівчина "пробивала гендерну броню в ЗСУ", тренувала тіло, розум і характер. Активно опікувалася дітьми, позбавленими батьківського піклування, волонтерила. Каже, і зараз її серце має величезний запас добра, адже ненависть вона подарувала ворогу.



Катерина Мирончук стала обличчям серпня у календарі Playboy / Фото Playboy

Вересень

Вікторія Резнікова. Позивний – "Чортеня". Фельдшерка медичного пункту в 127-му батальйоні ТрО 112-ї бригади. Вікторії було 16 років, коли в її місто привезли полеглого добровольця. Тоді усвідомила, що рано чи пізно також піде служити. До повномасштабного вторгнення була старшою медичною сестрою в одній із провідних лабораторій. І, як сама жартує, "страшним трудоголіком". Найбільша мрія після перемоги – родина: "Хочу сім'ю – свою сім'ю. І займатися тим, чим не можу зараз, – їздити та ходити куди хочеться й коли хочеться".



Вікторія Резнікова стала обличчям вересня у календарі Playboy / Фото Playboy

Жовтень

Алла Мартинюк. Позивний – "Генерал". Військова волонтерка з 2014 року, із 2022-го – позаштатний помічник-консультант Головнокомандувача ЗСУ, засновниця Благодійного фонду "Захист майбутнього", що зібрав на потреби української армії понад 8 мільйонів доларів. До війни жила суто творчим життям. Успішно будувала кар'єру співачки й кіноакторки.

Шлях Алли на війні розпочався у 2014 році: "Коли прийшла у військовий шпиталь, побачила молодих хлопців з ампутаціями, почала допомагати їм і стала волонтеркою. Потім їздила на передову з допомогою для ЗСУ та для дітей у прифронтовій зоні. Під моєю опікою було 75 дітей". Після перемоги мріє повернутись до творчості та допомагати тим, хто потребує реабілітації. "Пережиті події та втрачені побратими залишили глибокий слід у душі".



Алла Мартинюк стала обличчям жовтня у календарі Playboy / Фото Playboy

Листопад

Олеся Серебрякова. Позивний – "Сталька". Обіймає посаду пресофіцера однієї з бригад ЗСУ. Позаштатна радниця командира бригади з гендерних питань. Коли росіяни прийшли з війною, Олеся викладала англійську в школі на Луганщині. У 2016 році приєдналася до Державної прикордонної служби України, а після звільнення працювала гідом у Чорнобильській зоні. Їздила на мотоциклі, активно займалася дайвінгом. Пристати до лав ЗСУ Олесю надихнув товариш, який служив в "Айдарі". Каже, що досвід цієї війни треба використати, щоб відбудувати країну, зробити її сильнішою.



Олеся Серебрякова стала обличчям листопада у календарі Playboy / Фото Playboy

Грудень

Юлія Скрипюк. Позивний – "Леді". Психолог, служить у Донецькій окремій бригаді Сил територіальної оборони. Після початку повномасштабного вторгнення вивезла двох маленьких дітей у Німеччину. У липні 2022 року повернулися на Донбас.

Щоб швидше закінчилася війна, треба працювати на перемогу,

– каже Юлія.

Тому після повернення в Україну мобілізувалась.

"Війна закінчиться тоді, коли кожен військовослужбовець повернеться додому, а в Донецьку та Криму замайорить український прапор".



Юлія Скрипюк стала обличчям грудня у календарі Playboy / Фото Playboy

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