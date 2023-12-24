Фотографиями с календаря поделилась в своем фейсбуке член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Дана Яровая. Собственно она является инициатором создания благотворительного календаря от Playboy Ukraine.

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Данная Яровая в сообщении вспомнила, что сначала ее призвал позировать для обложки журнала главный редактор Влад Иваненко. Она же решила согласиться при условии, что мир увидит с помощью проекта независимость украинских женщин.

Этот проект – вызов! Как красная помада во время Второй мировой войны. Вызов войны, вызов противнику и даже самим себе. Вызов выйти за пределы. И напомнить нам всем, что женщина – проводник жизни на земле. И женщина всегда остается женщиной! Несмотря на войну, несмотря на обстрелы, несмотря на разрушенные дома и судьбы, на огромные кладбища погибших, несмотря на нерожденных детей. Вопреки всему,

– подчеркнула Дана Яровая.



Дана Яровая снялась для Playboy / Фото Playboy

Она добавила, что в журнале можно будет прочесть о каждой из участниц календаря и ее жизненном пути. По словам Яровой, вскоре следует ожидать также розыгрыш. Его призом станет календарь, который подписала каждая из героинь съемки.

Затем будет аукцион, где вы также сможете в процессе торгов получить также календарь и журнал. Все собранные средства пойдут на нужды ВСУ!

– отметила Яровая.

Для участия в благотворительном аукционе следует перейти по этой ссылке. Он продлится с 10:00 25 декабря по 13:00 27 декабря. Поэтому, не упусти возможность проверить свой характер.

Январь

Олеся. Служила в рядах ВСУ в 2014 – 2015 годах. УБД в составе ОШБ "Айдар". Когда россияне вторглись в Украину, решила защищать государство. Просто не было другого мнения. Говорит, что война изменила ее безвозвратно. И когда она закончится (для Олеси это распад России и полное компенсирование ущерба), хотела бы снова путешествовать по стране и миру.



Олеся стала лицом января в календаре Playboy / Фото Playboy

Февраль

Витаминка. Ветеранка, как говорит сама, "опять боевая единица". Медик взвода бригады "Магура". Война за свободу началась для нее с Майдана. В настоящее время из ее родных в ВСУ не служит только мама. После войны хотела бы посвятить себя социальной работе, путешествиям и духам. Однако вернуться к довоенной жизни мешают "140 миллионов аргументов против".



Витаминка стала лицом февраля в календаре Playboy / Фото Playboy

Март

Ольга Сервук. Позывной – "Колибри". Старший боевой медик роты огневой поддержки 206-го ОБТР. Работала нейропсихологом, вступила на дежурство в онкологическом отделении детской больницы "Охматдет", где с первых часов вторжения принимали раненых: и детей, и взрослых, и гражданских, и военных... Так Ольга получила первые навыки тактической медицины. На первую боевую позицию в Николаеве приехала 24 июня 2022 года. После победы планирует посвятить себя реабилитации ветеранов: "Я была с ними. Я знаю, как это, когда твой блиндаж разбивает танк, как над головой разрывается дрон-камикадзе, как погибают братья. Я была за терриконами. Я смогу".



Ольга Севрук стала лицом марта в календаре Playboy / Фото Playboy

Апрель

Яра. Служит в ССО. Яра работала в агрофирме. Увлекалась искусством, поэзией, любила настольные игры. Однако, когда началась война, просто не смогла держаться в стороне. Определилась с решением и поставила родных перед фактом, что пристает в ряды ВСУ. В самые сложные мгновения от выгорания спасает себя сама: "Напоминаю себе, какая я за пределами войны". После победы, уверена Яра, прежней жизни не будет, но точно будет другая. Она будет путешествовать: "Наконец-то увижу мир".



Яра стала лицом апреля в календаре Playboy / Фото Playboy

Май

Орест Брит. Военная волонтер, основатель благотворительной организации "БОН", советница Главнокомандующего ВСУ. Ореста говорит, что на победу у нее много планов: запустить действующие с 2015 года проекты (по реагированию на кризисы и по защите детей) дать старт новым проектам – по поддержанию военных и гражданских в борьбе с последствиями войны. Выгорать не дает наличие врага, убивающего и насилующего украинцев: "Поддерживает понимание и осознание близкими важности того, что я сейчас делаю". Уверена, что роль женщины в войне чрезвычайна: многие девушки приняли ряды ВСУ и профессионально выполняют поставленные задачи без гендерных попусков. Не связывает свою жизнь с войной: "Я просто не отделяю себя от Украины".



Ореста Брит стала лицом мая в календаре Playboy / Фото Playboy

Июнь

Олеся Мельниченко. Ветеранка. Служила в спецподразделении Нацгвардии. В 2014 году стала волонтером, а уже в 2016-м присоединилась к армии. По специальности юрист. До войны была госслужащей, участвовала в археологических экспедициях.

В январе 2015-го моя подруга, которая уже служила, попросила меня заботиться о их раненых в госпитале, – рассказывает Олеся. – Так я прошла курсы тактической медицины и подумала: "А почему бы не пойти в армию самой?"

После войны Олеся, которая воспитывает 5-летнего сына, хотела бы иметь свой маленький бизнес. "Часто думаю, возможно ли вернуться в прошлую жизнь. И мне кажется, что это невозможно: слишком мы изменились". Она уволилась со службы по возвращении из плена, где провела 7,5 месяца. В плен Олеся попала во время обороны Мариуполя.



Олеся Мельниченко стала лицом июня в календаре Playboy / Фото Playboy

Июль

Наталья Костанда. Старший лейтенант, начальник службы гражданско-военного сотрудничества 18-й Славянской бригады Нацгвардии. Полномасштабное вторжение встретила уже в рядах Национальной гвардии Украины. Наталья – военнослужащая с 2019 года: "Быть военнослужащим – детская мечта". За три года службы прошла путь от солдата до офицера. В мирной жизни увлекалась стретчингом и рисованием. Для нее это и сейчас психологическая разгрузка. Свою жизнь без военной службы не представляет.



Наталья Костанда стала лицом июля в календаре Playboy / Фото Playboy

Август

Екатерина Мирончук. Офицер ВСУ. Женщины в украинском войске наголову разбили все стереотипы: "Женщины-военные на деле доказали свою эффективность – как в тылу, так и на поле боя. Показали, что являются не только настоящими воинами, но и командирами на фронте".

Война для Екатерины началась с оккупации Крыма. В течение следующих 5 лет девушка "пробивала гендерную броню в ВСУ", тренировала тело, разум и характер. Активно заботилась о детях, лишенных родительской опеки, волонтерила. Говорит, и сейчас у ее сердца есть огромный запас добра, ведь ненависть она подарила врагу.



Екатерина Мирончук стала лицом августа в календаре Playboy / Фото Playboy

Сентябрь

Виктория Резникова. Позывной – "Чертенок". Фельдшерка медицинского пункта в 127-м батальоне ТрО 112-й бригады. Виктории было 16 лет, когда в ее город привезли павшего добровольца. Тогда осознала, что рано или поздно тоже пойдет служить. До полномасштабного вторжения была старшей медицинской сестрой в одной из ведущих лабораторий. И, как сама шутит, "страшным трудоголиком". Самая большая мечта после победы – семья: "Хочу семью – свою семью. И заниматься тем, чем не могу сейчас – ездить и ходить куда хочется и когда хочется".



Виктория Резникова стала лицом сентября в календаре Playboy / Фото Playboy

Октябрь

Алла Мартынюк. Позывной – "Генерал". Военная волонтер с 2014 года, с 2022-го – внештатный помощник-консультант Главнокомандующего ВСУ, основательница Благотворительного фонда "Защита будущего", собравшая на нужды украинской армии более 8 миллионов долларов. До войны жила чисто творческой жизнью. Успешно строила карьеру певицы и киноактрисы.

Путь Аллы на войне начался в 2014 году: "Когда пришла в военный госпиталь, увидела молодых ребят с ампутациями, начала помогать им и стала волонтером. Потом ездила на передовую с помощью для ВСУ, и для детей в прифронтовой зоне. Под моей опекой было 75 детей ". После победы мечтает вернуться к творчеству и помогать нуждающимся в реабилитации. "Пережитые события и потерянные собратья оставили глубокий след в душе".



Алла Мартынюк стала лицом октября в календаре Playboy / Фото Playboy

Ноябрь

Олеся Серебрякова. Позывной – "Сталька". Занимает должность пресс-офицера одной из бригад ВСУ. Внештатная советница командира бригады по гендерным вопросам. Когда россияне пришли с войной, Олеся преподавала английский язык в школе на Луганщине. В 2016 году присоединилась к Государственной пограничной службе Украины, а после увольнения работала гидом в Чернобыльской зоне. Ездила на мотоцикле, активно занималась дайвингом. Присоединиться к рядам ВСУ Олесю вдохновил товарищ, служивший в "Айдаре". Говорит, что опыт этой войны нужно использовать, чтобы восстановить страну, сделать ее сильнее.



Олеся Серебрякова стала лицом ноября в календаре Playboy / Фото Playboy

Декабрь

Юлия Скрипюк. Позывной – "Леди". Психолог служит в Донецкой отдельной бригаде Сил территориальной обороны. После начала полномасштабного вторжения вывезла двоих маленьких детей в Германию. В июле 2022 года вернулись на Донбасс.

Чтобы быстрее закончилась война, нужно работать на победу,

– говорит Юлия.

Поэтому по возвращении в Украину мобилизовались.

"Война закончится тогда, когда каждый военнослужащий вернется домой, а в Донецке и Крыму развеется украинский флаг".



Юлия Скрипюк стала лицом декабря в календаре Playboy / Фото Playboy

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