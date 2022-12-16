Спортсмен розповів Men 24 про волонтерську діяльність. А також відрефлексував, як війна змінила його. А ще наприкінці він поділився своїм припущенням щодо того, яким же буде 2023 рік.

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Не зміг взяти зброю – став волонтером

Щойно почалася повномасштабна війна в Україні, я одразу зрозумів, як і чим можу допомогти, маючи активну аудиторію та інструменти для цієї допомоги,

– наголосив він.

Нагадаємо, що на початку вторгнення у багатьох українців був певний дисонанс. Адже деякі блогери-мільйонники жодним словом не згадували про війну. Натомість ті, у кого було заледве 200 підписників, стали справжніми рупорами, які впливали на своє оточення.



До війни Макс Міллер був дрифтером / Фото Макса Міллера

Міллер зауважив, що він не військовий. Та й здоров'я не дозволило йому захищати державу зі зброєю у руках. І саме тому він зрозумів, що може допомогти волонтерством і благодійністю.

Спортсмен розповів, що спочатку він сам і з допомогою друзів намагався підтримувати ЗСУ. Невдовзі йому вдалося залучити до процесу бізнесменів, а також меценатів. Спільно з партнерами він зареєстрував фонд у Європі. Чому обрали її? А тому, що там наразі значно вищі шанси закупити те, чого потребують зараз українці.

"Це дозволяє нам купувати все, що потрібно та законно відправляти за запитами нашим військовим, лікарям, рятувальникам, дітям, організаціям, які працюють із тваринами та людьми, які допомагають переселенцям всередині країни!", – зауважив він.

Максим Міллер зауважив, що йому спільно з командою вдається купляти засоби зв'язку, генератори, аптечки, тактичну медицину, автомобілі, спеціальну техніку, їжу, харчування для дітей, засоби гігієни, побутову хімію та інше. Усе це комплектується на складі, після чого відправляється до України.

Фонд EVERAID.ua спортсмен пообіцяв після перемоги не закидати. Коли війна закінчиться, Міллер вважає, що вдасться його переформатувати та спрямувати діяльність на відбудову інфраструктури нашої держави.

Ми будемо сильнішими, – Міллер

Від початку повномасштабного вторгнення, розповідає волонтер, у нього змінилися звички, пріоритети, цінності.

Війна змінює всіх, але декого в поганий бік. Ми ж знаємо, що будемо тільки сильнішими після того, як усе закінчиться,

– наголосив він.

Волонтер висловив надію, що у 2023 році можна буде вже нарешті планувати на майбутнє. І робити це ми зможемо у новій і вільній Україні.

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