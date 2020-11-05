Правда это или нет – точно не известно, но в книгах о Маске часто рассказывают такой факт: ранее бизнесмен сам проводил собеседования с потенциальными работниками, и всегда в разговоре звучала неординарная загадка о Земле. И только если соискатель отвечал правильно, он имел шансы попасть на работу в Tesla или SpaseX.

Загадка от Илона Маска, звучавшая на собеседованиях

Книга "Маск. Tesla, SpaceX и путь в фантастическое будущее" впервые вышла еще в 2015 году, написал ее известный журналист и специалист в области технологий Эшли Вэнс. С тех пор ее, как заметил Men 24 , неоднократно переиздавалась и переводили на разные языки, ведь биография Маска действительно вдохновляет.

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Но сегодня мы не будем разбирать ее всю, вспомним только об одном интересном эпизоде: Вэнс пишет, что Маск, еще когда творил свою компанию, сотрудников на работу нанимал лично. Е стественно, во время собеседований звучали крайне оригинальные, как и сам Маск, вопросы. Один из них – загадка о Земле:

"Ты находишься в определенной точке на Земле. И вот ты идешь милю на юг, потом милю на запад, милю на север, и в конце концов возвращаешься в исходную точку. Так где же ты? Что это за точка на Земле?"

Интересно, что правильных ответов – два. Вот подумай. Можешь посоветоваться со знакомыми, друзьями, родными, только не позорься с гуглом. Додуматься на самом деле не так уж и трудно.



Песец и Маск: где связь? / Коллаж Men 24

Ответы на любимую загадку Илона Маска

Ответ первый

Холод, ветер, лед, белые медведи, морж и, конечно, песец. Так, речь идет о Северном полюсе! Если ты пройдешь от северной макушки Земли одну милю на юг, потом милю на запад и еще одну милю на север, то вернешься туда, откуда стартовал – на Северный полюс.

Действительно, твоя траектория движения будет в форме треугольника. И большинство кандидатов на работу в компании Илона Маска отвечают именно так. Но Маску этого мало. "Хорошо. А где еще может быть такое?" – переспрашивает он.



Первый ответ – Северный полюс, но это не единственный вариант / Коллаж Men 24

Ответ второй

Этот ответ глубже, хитрее. Ты находишься у Южного полюса на одну милю к северу от параллели, длина которой равна одной миле.

Если с той точки ты пройдешь милю на юг, то окажешься именно на этой параллели, затем вернешь на запад и обойдешь параллель по кругу (ее длина же – миля), после чего пойдешь обратно на север и окажешься в начальной точке.

Так как, трудно было? Ну, видишь, чтобы работать с гениями, нужно самому немного быть гением.