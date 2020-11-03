Зовсім не обов'язково мати захмарне IQ, читати десятки книг на місяць, а також закінчити три вищі освіти, аби виглядати значно розумнішим в очах інших. Достатньо скористатися кількома хитрощами, про які ми на Men 24 тобі розповімо.

До твоєї уваги 10 порад, які допоможуть виглядати розумнішим. Читай їх на Men 24 та використовуй у реальному житті!

Варте уваги Якщо робити це зранку – день буде вдалим: 5 порад чоловікам

1. Потурбуйся про свою зовнішність

Це не означає, що потрібно цілими днями стояти біля дзеркала. Вибери стрижку, яка личитиме тобі, вдалий і стильний одяг, а також потурбуйся про рослинність на обличчі, якщо вона наявна.

"Привабливі люди здаються популярнішими та розумнішими, – сказав доктор Ліам Баркер з Манчестерської лікарні загального профілю. – Це те, що психологи називають ефектом ореолу. Нам підсвідомо подобається перебувати поруч з красивими людьми, нам подобається з ними розмовляти".



Потурбуйся про те, щоб ти виглядав доглянуто й охайно / Фото unsplash

2. Носи окуляри

Хай там як, але люди в окулярах нам досі здаються розумнішими. Тож можеш сміливо носити їх, якщо у тебе є відповідна необхідність. Якщо ж твій зір 100-відсотковий – можеш носити окуляри-обманки, в яких використовується звичайне скло. Ба більше, крута оправа окулярів може довершити твій стиль.

3. Перше враження важливе

Ми не стомлюємося нагадувати про те, що перше враження має неабияке значення. А ти знав, що через сім секунд після зустрічі з кимось незнайомим можеш уже зробити 11 припущень про людину, які ґрунтуються лише на її зовнішньому вигляді?

"Це називається пороговим ефектом, – каже особистий тренер Ден О'Ніл. – Судження створюються на основі безлічі факторів, включаючи твій інтелект. На підставі твого безпосереднього зовнішнього вигляду".

Тож потурбуйся бодай у дзеркало заглянути перед тим, як виходити з дому!

4. Використовуй по батькові

Під час знайомства можеш озвучити не лише своє ім'я, а й по батькові. Це може здаватися дещо дивним, але має певну логіку. До прикладу, так себе представляють лікарі, науковці, вчителі. Тож на підкірці у твого співрозмовника відкладеться, що перед ним – розумна людина.



Під час знайомства використовуй ім'я та по батькові / Фото unsplash

5. Не знімай піджака

Мова твого тіла теж може багато про тебе розповісти. Та й правил етикету слід дотримуватися. Тож, якщо ти прийшов у костюмі, – не знімай піджак. Навіть якщо дуже спекотно. Навіть якщо він тебе вже втомив.

6. Правильна подача важлива

Домогтися цього дуже просто. "Відведи плечі назад, підійми підборіддя, зберігай зоровий контакт при розмові з ким-небудь, а також будь трішки схвильованим", – каже лайф-тренерка Ребекка Фенсі.

Тож потурбуйся про те, щоб ти виглядав і почувався упевненим. Але не перестарайся, щоб тебе не вважали зарозумілим і зухвалим!



Пам'ятай про те, що ти маєш виглядати впевненим і переконливим / Фото unsplash

7. Говори красиво та швидко

Ти можеш взяти приклад з Джессі Айзенберґа з фільму "Соціальна мережа". Він грає засновника Facebook Марка Цукерберга і примудряється усно вбивати своїх опонентів на максимальній швидкості у декількох сценах. За словами психотерапевта Тома Барбера, "персонажі здаються розумнішими, коли вони говорять швидше". Також відомо, що люди, які говорять швидко, викликають довіру, а також мають переконливий вигляд. Але будь обережним. Тут є один момент: твою швидку вимову мають ще й розуміти!

8. Став питання, якщо чогось не знаєш

У школі учні ділилися на два типи: одні казали вчительці, що все зрозуміли й не мають питань; інші ж не боялися зізнатися, що щось не розуміють. У дорослому житті не змінилося геть нічого. Якщо ти прагнеш до знань – не соромся попросити свого співрозмовника пояснити те, про що він тобі говорив. Ти ж не можеш розуміти геть усе. Це нормально.

"Слухай, що говорять люди, і став відкриті питання. З частками "Як", "Що", "Коли" та "Де". Ти дізнаєшся більше, слухаючи. Крім того, люди думатимуть, що у тебе є серйозна пристрасть до знань, якщо ти здаєшся зацікавленим", – каже лайф-тренер Джуд Дженнісон.

9. П'ятдесят відтінків сірого

Ти не повіриш, але жінки вважають чоловіків з легкою сивиною значно розумнішими та сексуальнішими. Тож не варто з переляку виривати сиві волоски на своїй голові. Якщо ж сивина не проглядається – можеш носити одяг сірого кольору. Але не перестарайся.



Сивина вважається ознакою зрілості та інтелектуальності / Фото unsplash

10. Обійдися без матюків

На жаль, смачне слівце може стати причиною того, що про тебе сформують хибну думку. Тож намагайся їх уникати. Виняток можна зробити, якщо ти використовуєш автентичну лайку, притаманну твоєму регіону. Вона звучатиме колоритно та розбавить мову. Але не зловживай!

"Люди схильні вважати розмову, в якій багато нецензурної лексики, менш актуальною та менш важливою", – психолог Роберта Галуччіо Річардсон.

Ці поради дозволять тобі у будь-якій компанії почуватися комфортно та скласти хороше враження про себе. Але це геть зовсім не означає, що не потрібно читати, самоудосконалюватися та прокачувати скіли. Одне іншому не заважає. Пам'ятай про це.

Читай також Як читати мову тіла жінки: 5 мудрих порад чоловікам від психологів