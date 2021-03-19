Ты, конечно же, можешь изучать целыми днями Камасутру, но это не гарантирует, что твоя партнерша будет удовлетворена в постели. Кроме изучения эрогенных зон своей девушки, нужно еще и знать, какая секс-поза нравится ей больше всего. Мы можем тебе помочь, назвав любимую среди женщин позицию в сексе.

Бренд Skyn ​​Condoms инициировал проведение опроса. Производителя контрацепции интересовало, каким секс-позам отдают предпочтение женщины, а каким – мужчины. Представительниц прекрасной половины человечества, которые ответили на пикантные вопросы, было 2827. А их возраст – от 18 до 34 лет. Рассказываем, какую позицию стоит взять на вооружение, чтобы подарить максимум удовольствия своей партнерше.

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Любимая секс-поза женщин

Опрос свидетельствует о том, что 30,9% женщин предпочитают секс в миссионерской позиции. Скучнее ответа ми и не ожидали. Но мы прекрасно понимаем, почему барышни отдают предпочтение именно этой позе.

В миссионерской позе ваши тела максимально близко. Также стоит помнить о зрительном контакте, который особенно ценят представительницы прекрасной половины человечества. А еще не следует игнорировать поцелуи, которые изрядно разогревают твою любимую. Поэтому миссионерская позиция – лучший вариант для тех, кто хочет подарить настоящее удовольствие партнерше.



Больше всего женщинам нравится секс в миссионерской позе / Иллюстрация Cosmo

Мы были откровенно удивлены, но вторую позицию в этом рейтинге занимает "doggy-style". Этой секс-позе отдают предпочтение 27,5% опрошенных женщин. Напомним, что именно эту позицию связывают с высоким уровнем травматизма полового члена . Поэтому стоит быть осторожнее, используя ее.

А какая позиция на 3 месте? Еще одна неожиданность, ведь "бронза" за секс-позой наездницы. Она нравится 17,9% опрошенных женщин.

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Заметим, что меньше женщины любят заниматься сексом в позиции стоя. Ей отдали предпочтение всего 1,4% опрошенных. Вдвое больше женщин получают огромное удовольствие от секса в позиции обратной всадницы. А вот секс в позе 69 нравится только 4,5% представительниц прекрасной половины человечества.



А вот меньше женщинам нравится секс в позиции стоя / Фото Adobestock

Что же касается нас, мужчин, то любимая секс-поза – "doggy style" (34%). Мы и не удивлены. После нее идет миссионерская позиция, за которую проголосовали 18% респондентов.

Поэтому у нас есть как минимум два совпадения: миссионерская позиция и "doggy style". Чередуй их, чтобы получать и дарить максимум удовольствия во время секса со своей возлюбленной!