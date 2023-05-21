Романтичне побачення сьогодні – це не зовсім те саме, що було 30 чи 40 років тому. Отже, щоб ти не надто цим переймався, ми склали список архаїчних стильових звичок і певних помилок, які не роблять тебе спокусливим, а радше нудним чи, щонайменше, очікуваним (а іноді гіршого й не вигадаєш).
Також цікаво Українська міксологія: яка вона на смак і чому нею захоплюється весь світ
Повний костюм
- Перше і головне! Ні, ні та ще раз ні. Якщо це не весілля, хрестини, випускний або інший урочистий захід, а тим більше якщо це перше побачення, одягати повний костюм – це дуже дивне рішення.
- Ти можеш вбрати піджак або штани окремо, але не весь костюм. Сьогодні твій зовнішній вигляд має передавати впевненість і розслабленість, а не робити тебе схожим на "галантного чоловіка 50-х".
Надмірна стрункість
- Зараз вже не 2012, щоб з'являтися серед людей у джинсових штанах, які обтягують ноги, сорочці, туго затягнутій на талії, обшитих тканиною руках і коротких піджаках, ніби вони на два розміри менші.
- Щоб показати свій стиль та індивідуальність, звісно, можеш вбратися і так, але тоді приймай, що це досить старомодно. Зараз популярні штани звичайного крою, сорочки в американському стилі, вільні футболки та піджаки оверсайз.
Якщо не хочеш мати старомодний вигляд на побаченні, зверни увагу на ці поради / Фото senivpetro@freepik
Одяг напоказ
- Якщо ви зустрічаєтеся з кимось, то щоб з'ясувати, чи пасуєте ви одне до одного. А не для того, щоб показати, скільки грошей у твоєму гаманці або який ти фахівець у брендах. Занадто багато демонстративності та хвастощів – це ніколи не добре, ніхто більше не хоче бачити таку людину поруч.
- Гаразд, можеш використовувати свої улюблені логотипи, але не зловживай розкішшю та її уявною трендовістю. Все має бути в міру.
Нехтування аксесуарами
- Хороший годинник – це обов'язково. Бажано – класичного стилю і з класичним механізмом, але підійде і смартгодинник. Однак, це не єдиний аксесуар, який ти маєш носити, є й кілька інших, що можуть додати тобі привабливості.
- Зверни увагу на браслети, намиста, каблучки, сережки, шарфи й навіть рюкзаки. Все має значення. І чим вишуканішим буде твій вибір, тим позитивніший вплив ти матимеш і тим якісне показуватимеш, що ти сучасний та стильний чоловік.