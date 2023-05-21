Романтическое свидание сегодня – не совсем то же, что было 30 или 40 лет назад. Итак, чтобы ты не слишком об этом беспокоился, мы составили список архаических стилевых привычек и определенных ошибок, которые не делают тебя соблазнительным, а скорее скучным или, по меньшей мере, ожидаемым (а иногда худшего и не придумаешь).
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Полный костюм
- Первое и главное! Нет, нет и еще раз нет. Если это не свадьба, крестины, выпускной или другое торжественное мероприятие, а тем более если это первое свидание, одевать полный костюм – это очень странное решение.
- Ты можешь одеть пиджак или штаны отдельно, но не весь костюм. Сегодня твой внешний вид должен передавать уверенность и расслабленность, а не делать тебя похожим на "галантного мужчину 50-х".
Чрезмерная стройность
- Сейчас уже не 2012, чтобы появляться на людях в джинсовых штанах, обтягивающих ноги, рубашке, туго затянутой на талии, обшитых тканью руках и коротких пиджаках, словно они на два размера меньше.
- Чтобы показать свой стиль и индивидуальность, конечно, можешь одеться и так, но тогда принимай, что это довольно старомодно. Теперь популярны брюки обычного кроя, рубашки в американском стиле, свободные футболки и пиджаки оверсайз.
Если не хочешь выглядеть старомодно на свидании, обрати внимание на эти советы / Фото senivpetro@freepik
Одежда напоказ
- Если вы встречаетесь с кем-то, то чтобы выяснить, подходите ли вы друг к другу. А не для того, чтобы показать, сколько денег в твоем кошельке или какой ты специалист в брендах. Слишком много демонстративности и хвастовства – это никогда не хорошо, никто больше не хочет видеть такого человека рядом.
- Ладно, можешь использовать свои любимые логотипы, но не злоупотребляй роскошью и ее воображаемой трендовостью. Все должно быть в меру.
Пренебрежение аксессуарами
- Хорошие часы – это обязательно. Желательно – классического стиля и с классическим механизмом, но подойдут и смарт-часы. Однако это не единственный аксессуар, который ты должен носить, есть и несколько других, которые могут добавить тебе привлекательности.
- Обрати внимание на браслеты, ожерелья, кольца, серьги, шарфы и даже рюкзаки. Все имеет значение. И чем изысканнее будет твой выбор, тем более позитивное влияние ты будешь иметь и тем качественнее будешь показывать, что ты являешься современным и стильным мужчиной.