Романтическое свидание сегодня – не совсем то же, что было 30 или 40 лет назад. Итак, чтобы ты не слишком об этом беспокоился, мы составили список архаических стилевых привычек и определенных ошибок, которые не делают тебя соблазнительным, а скорее скучным или, по меньшей мере, ожидаемым (а иногда худшего и не придумаешь).

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Полный костюм

Первое и главное! Нет, нет и еще раз нет. Если это не свадьба, крестины, выпускной или другое торжественное мероприятие, а тем более если это первое свидание, одевать полный костюм – это очень странное решение.

мероприятие, а тем более если это первое свидание, одевать полный костюм – это очень странное решение. Ты можешь одеть пиджак или штаны отдельно, но не весь костюм. Сегодня твой внешний вид должен передавать уверенность и расслабленность, а не делать тебя похожим на "галантного мужчину 50-х".

Чрезмерная стройность

Сейчас уже не 2012, чтобы появляться на людях в джинсовых штанах, обтягивающих ноги, рубашке, туго затянутой на талии, обшитых тканью руках и коротких пиджаках, словно они на два размера меньше.

чтобы появляться на людях в джинсовых штанах, обтягивающих ноги, рубашке, туго затянутой на талии, обшитых тканью руках и коротких пиджаках, словно они на два размера меньше. Чтобы показать свой стиль и индивидуальность, конечно, можешь одеться и так, но тогда принимай, что это довольно старомодно. Теперь популярны брюки обычного кроя, рубашки в американском стиле, свободные футболки и пиджаки оверсайз.



Если не хочешь выглядеть старомодно на свидании, обрати внимание на эти советы / Фото senivpetro@freepik

Одежда напоказ

Если вы встречаетесь с кем-то, то чтобы выяснить, подходите ли вы друг к другу. А не для того, чтобы показать, сколько денег в твоем кошельке или какой ты специалист в брендах. Слишком много демонстративности и хвастовства – это никогда не хорошо, никто больше не хочет видеть такого человека рядом.

ли вы друг к другу. А не для того, чтобы показать, сколько денег в твоем кошельке или какой ты специалист в брендах. Слишком много демонстративности и хвастовства – это никогда не хорошо, никто больше не хочет видеть такого человека рядом. Ладно, можешь использовать свои любимые логотипы, но не злоупотребляй роскошью и ее воображаемой трендовостью. Все должно быть в меру.

Пренебрежение аксессуарами