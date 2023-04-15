Але ти повинен знати про них. Людський організм не створений вічним, та щоб він зношувався не надто швидко, ти можеш дещо зробити. Зокрема – усунути шкідливі звички.

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5 несподіваних шкідливих звичок, які скорочують життя

Сидіти. Звісно, тут мовиться про те, що не варто сидіти занадто багато – сидячий спосіб життя дуже шкідливий для здоров'я. Щоб цього уникнути, потрібно виконувати щоденні фізичні вправи, намагатися більше рухатися протягом дня, наприклад, ходити на роботу пішки, підійматися сходами замість ліфта тощо.

Звісно, тут мовиться про те, що не варто сидіти занадто багато – сидячий спосіб життя дуже шкідливий для здоров'я. Щоб цього уникнути, потрібно виконувати щоденні фізичні вправи, намагатися більше рухатися протягом дня, наприклад, ходити на роботу пішки, підійматися сходами замість ліфта тощо. Рання пенсія. Працювати вічно не треба, просто навіть після виходу на пенсію слід шукати заняття, які підтримують активність і допомагають відчувати себе корисним. Робота допомагає тримати розум і тіло в тонусі, а відсутність роботи – це навіть фактор, що може призвести до передчасної смерті.



Зверни уваги на шкідливі звички, якщо хочеш запобігти скороченню життя / Фото freepik

Відсутність спілкування. Як показало дослідження Гарвардського університету, щоб бути щасливим, потрібні друзі. Але це не лише питання щастя, спілкування також підтримує активність мозку, що також допомагає жити довше. А от відсутність друзів або відмова від спілкування має протилежний ефект.

Як показало дослідження Гарвардського університету, щоб бути щасливим, потрібні друзі. Але це не лише питання щастя, спілкування також підтримує активність мозку, що також допомагає жити довше. А от відсутність друзів або відмова від спілкування має протилежний ефект. Прокрастинація. Вона відчутно впливає на твою продуктивність на роботі. Також люди, які прокрастинують, роблять це з усім, враховуючи й відкладення медичних оглядів і звернення за лікуванням, що може призвести до втрати років життя через те, що людина не отримає лікування вчасно.

Вона відчутно впливає на твою продуктивність на роботі. Також люди, які прокрастинують, роблять це з усім, враховуючи й відкладення медичних оглядів і звернення за лікуванням, що може призвести до втрати років життя через те, що людина не отримає лікування вчасно. Спати замало або забагато. Важливо спати від 7 до 9 годин на добу. Недостатня кількість сну створює серйозні проблеми зі здоров'ям, завелика його кількість – також. Гарвардське дослідження показало, що сон у 5 годин може скоротити тривалість життя на 15%, але й сон 10 годин і більше може мати такий самий ефект.

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