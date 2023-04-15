Але ти повинен знати про них. Людський організм не створений вічним, та щоб він зношувався не надто швидко, ти можеш дещо зробити. Зокрема – усунути шкідливі звички.
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5 несподіваних шкідливих звичок, які скорочують життя
- Сидіти. Звісно, тут мовиться про те, що не варто сидіти занадто багато – сидячий спосіб життя дуже шкідливий для здоров'я. Щоб цього уникнути, потрібно виконувати щоденні фізичні вправи, намагатися більше рухатися протягом дня, наприклад, ходити на роботу пішки, підійматися сходами замість ліфта тощо.
- Рання пенсія. Працювати вічно не треба, просто навіть після виходу на пенсію слід шукати заняття, які підтримують активність і допомагають відчувати себе корисним. Робота допомагає тримати розум і тіло в тонусі, а відсутність роботи – це навіть фактор, що може призвести до передчасної смерті.
Зверни уваги на шкідливі звички, якщо хочеш запобігти скороченню життя / Фото freepik
- Відсутність спілкування. Як показало дослідження Гарвардського університету, щоб бути щасливим, потрібні друзі. Але це не лише питання щастя, спілкування також підтримує активність мозку, що також допомагає жити довше. А от відсутність друзів або відмова від спілкування має протилежний ефект.
- Прокрастинація. Вона відчутно впливає на твою продуктивність на роботі. Також люди, які прокрастинують, роблять це з усім, враховуючи й відкладення медичних оглядів і звернення за лікуванням, що може призвести до втрати років життя через те, що людина не отримає лікування вчасно.
- Спати замало або забагато. Важливо спати від 7 до 9 годин на добу. Недостатня кількість сну створює серйозні проблеми зі здоров'ям, завелика його кількість – також. Гарвардське дослідження показало, що сон у 5 годин може скоротити тривалість життя на 15%, але й сон 10 годин і більше може мати такий самий ефект.