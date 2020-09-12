12 вересня 2020 року у світі відзначають День програміста. З цієї нагоди ми вирішили нагадати тобі про культових особистостей, які стали справжніми легендами IT. Розповімо про те, що вони подарували світу та як змінили індустрію.

День програміста відзначають традиційно у 256-ий день року, тож саме 12 вересня ми можемо випити за людей, без яких зараз просто неможливо уявити своє життя. А Men 24 ще й зібрав в одному матеріалі п'ятьох справжніх легенд IT, які буквально змінили світ.

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Лінус Торвальдс

Це фінно-американський програміст, а також творець операційної системи Linux. Саме на ній працюють дата-центри та безліч комп'ютерів у всьому світі. Ба більше, смартфони Android працюють на базі ядра Linux.



Лінус Торвальдс – творець операційної системи Linux / Фото Getty Images

Торвальдс – прихильник freeware (вільно поширюваного софту). Саме це й стало причиною того, що в індустрії, в якій крутяться шалені гроші, з'явилась абсолютно безкоштовна операційна система з відкритим кодом.

Лінус Торвальдс відомий як людина, яка не намагається подобатися усім. Ба більше, він не надто добирає слова, коли висловлюється пор щось. Самі ж програмісти називають його Чаком Норрісом місцевого розливу.

Дональд Кнут

Автор монографії "Мистецтво програмування".



Дональд Кнут – автор монографії "Мистецтво програмування" / Фото The NY Times

Дональд Кнут створив монографію, яка стала настільною книгою програмістів з усього світу. Також він – почесний професор у Стенфорді.

Тож не дивно, що розробники з таких гігантів як Google та Facebook дякували Дональду Кнуту за його унікальний підручник, який допоміг створити їм великі проєкти.

Ось що Білл Гейтс говорив про Кнута: "Якщо ви називаєте себе програмістом, спробуйте прочитати Кнута. І якщо зумієте прочитати цю книгу повністю, відправте мені своє резюме". Натяк зрозуміли.

Станом на сьогодні вийшло вже 4 томи монументальної праці. А робота над нею триває з 1962 року. Тримаємо кулачки за 82-річного генія, який посприяв появі багатьох талановитих програмістів по всьому світу.

Сер Тім Бернерс-Лі

А цьому чоловіку ми завдячуємо появі HTTP-протоколу, на якому ґрунтується робота інтернету. Тім Бернерс-Лі – єдиний програміст зі званням лицаря.



Сер Тім Бернерс-Лі – програміст, завдяки якому з'явився HTTP-протокол / Фото Wikipedia

Він очолює громадську організацію "Альянс за доступний інтернет". Її основна мета – зробити швидкий інтернет доступним для всіх. Організацію Тіма Бернерса-Лі підтримують такі великі корпорації як Google, Microsoft та Facebook.

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Марк Цукерберг

Американський програміст, а також розробник популярної соціальної мережі Facebook.



Марк Цукерберг – розробник соцмережі Facebook / Фото AP

Ми не могли не згадати у нашій підбірці про Марка Цукерберга. Його постать публічна та відома, мабуть, кожній людині на цій планеті. І хоч з Facebook пов'язано безліч скандалів, мережа усе ще одна з найпопулярніших у світі.

Щодо роботи, то Марк упевнений, що саме невеликі команди найбільш ефективні. Саме тому Facebook обслуговує 10 тисяч людей по всьому світу. А могло б здаватися, що їх значно більше.

Брем Коен

Автор протоколу BitTorrent. Йому ми завдячуємо супершвидкому завантаженню файлів з мережі.



Брем Коен – творець BitTorrent / Фото AP

Перед популярністю стрімінгових сервісів саме торренти були надзвичайно популярними. Завдяки їм вивантажували фільми та величезні обсяги інформації. Ба більше, торрентами користуються і сьогодні. Щоправда, ми не пригадуємо, коли останній раз це робили

Усі ці люди залишили величезний відбиток у світі IT. А плодами їхніх творінь користуються мільйони людей по всьому світу. Тож випиймо за їхнє здоров'я та не забуваємо привітати знайомих програмістів з професійним святом!