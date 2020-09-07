Аби бути успішним і досягати бажаного результату, потрібно не лише багато працювати, а й потурбуватися про збереження своєї продуктивності. Комусь для цього достатньо буде випити чашку кави, а когось рятує похід у спортзал. Ми ж розповімо тобі про прості й ефективні способи підвищити продуктивність на роботі.

Якщо на тебе очікує важливий проєкт або ж багато завдань – спробуй скористатися методами, які ми зібрали на Men 24. Вони дозволять не лише підвищити твою продуктивність, а й витратити значно менше часу для досягнення максимального результату.

Візьми на озброєння

Чому успішні люди пересідають на велосипеди

1. Не перепрацьовуй

Науковці з Австралії виявили, що понад 40 годин роботи на тиждень – така собі затія. Якщо працювати більше, то твоя продуктивність неодмінно знизиться. Також надмірна робота негативно вплине на твоє здоров'я.

Учені зі Стенфорда вирішили добити нас. Вони порівняли різницю між 55 і 70 годинами роботи на тиждень. Виявилося, що ти досягнеш практично одних і тих же показників. Тобто понаднормова робота користі не принесе.

Ми вже мовчимо про той факт, що дефіцит сну негативно впливає не лише на швидкість роботи мозку, а й на загальне бажання працювати.

Засиджування на роботі не впливає на результат / Фото pixabay

2. Закон Парето

Про цей метод італійського економіста Вільфредо Парето чув, мабуть, кожен. Але не всі брали на озброєння його поради.

Одного разу економіст зауважив, що 20% гороху в його саду дають 80% врожаю. Це спостереження й стало основною закону Парето або Правила 20 / 80.

Суть проста: 20% зусиль дають 80% результату. Натомість решта 80% зусиль можуть принести лише 20% результату.

Як використати закон Парето? Які задачі забирають у тебе до 80% робочого дня? Підозрюємо, що це соцмережі, спілкування з колегами, перекури та походи на каву. І все це може принести лиш 20% користі. Задумайся, чи розумно ти використовуєш свій робочий час.

20% зусиль дають 80% результату / Фото pixabay

3. План дій

Аби бути максимально продуктивним, потрібно бодай мати план дій. Розпиши собі задачі на день, аби знати, чим ти займатимешся. Відсутність завдань може стати причиною прокрастинації, яка не лише викрадатиме твій час, а й знижуватиме продуктивність.

Спробуй виділяти на кожну задачу стільки часу, скільки потрібно. Не більше і не менше. Це дозволить грамотно розписати весь свій робочий день.

У тебе має бути план дій на весь робочий день / Фото pixabay

Це цікаво

Як проводять вихідні успішні люди: 5 золотих правил, які варто взяти на озброєння

4. Ніякої мультизадачності

Спробуй нарешті зосередитися на чомусь одному. Жодного прослуховування музики у фоні. Жодної перевірки робочої пошти або соціальних мереж.

Хочеш зробити щось добре – віддайся процесу на всі 100 відсотків!

Якщо ж ти ігноруватимеш цю пораду та намагатимешся робити дві та більше справ одночасно – не дивуйся, що твоя продуктивність упаде до екстремально низького рівня.

Не намагайся виконувати одночасно дві задачі / Фото pixabay

5. Метод Pomodoro

Ще один шалено ефективний спосіб підвищити твою продуктивність. З'явився він завдяки кухонному таймеру у формі помідора, який дозволяє виміряти час під час приготування.

У чому суть? Протягом 25 хвилин ти працюєш і ні на що не відволікаєшся. НІ НА ЩО! Потім дозволяєш собі 5 хвилин відпочинку. А через 4 "помідори" можна буде виділити релаксу 15-20 хвилин.

Це дозволяє максимально сконцентруватися та намагатися виконати роботу якомога швидше.

Використовуй для роботи метод Pomodoro / Фото pixabay

А який спосіб підвищити продуктивність використовуєш ти? Ми намагаємось розписати собі весь робочий день та спочатку братися за найскладнішу задачу, що і тобі рекомендуємо!