Настоящие легенды: 5 лучших программистов, которые изменили мир
12 сентября 2020 года отмечают День программиста. По этому случаю мы решили напомнить тебе о культовых личностях, которые стали настоящими легендами IT. Расскажем о том, что они подарили миру и как изменили индустрию.
День программиста отмечают традиционно в 256-ой день года, поэтому именно 12 сентября мы можем выпить за людей, без которых сейчас просто невозможно представить свою жизнь. А Men 24 еще и собрал в одном материале пять настоящих легенд IT, которые буквально изменили мир.
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Линус Торвальдс
Линус Торвальдс – создатель операционной системы Linux / Фото Getty Images
Торвальдс – сторонник freeware (свободно распространяемого софта). Именно это и стало причиной того, что в индустрии, в которой крутятся огромные деньги, появилась абсолютно бесплатная операционная система с открытым кодом.
Линус Торвальдс известен как человек, который не пытается нравиться всем. Более того, он не слишком подбирает слова, когда высказывается о чём-нибудь. Сами же программисты называют его Чаком Норрисом местного разлива.
Дональд Кнут
Дональд Кнут – автор монографии "Искусство программирования" / Фото The NY Times
Дональд Кнут создал монографию, которая стала настольной книгой программистов со всего мира. Также он – почетный профессор Стенфорда.
Неудивительно, что разработчики из таких гигантов как Google и Facebook благодарили Дональду Кнуту за его уникальный учебник, который помог создать им большие проекты.
Вот что Билл Гейтс говорил о Кнуте: "Если вы называете себя программистом, попробуйте прочитать Кнута. И если сумеете прочитать эту книгу полностью, отправьте мне свое резюме". Намек поняли.
На сегодня вышло уже 4 тома монументального труда. А работа над ним продолжается с 1962 года. Держим кулачки за 82-летнего гения, который помог появлению многих талантливых программистов по всему миру.
Сэр Тим Бернерс-Ли
Сэр Тим Бернерс-Ли – программист, благодаря которому появился HTTP-протокол / Фото Wikipedia
Он возглавляет общественную организацию "Альянс за доступный интернет". Ее основная цель – сделать быстрый интернет доступным для всех. Организацию Тима Бернерса-Ли поддерживают такие крупные корпорации как Google, Microsoft и Facebook.
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Марк Цукерберг
Марк Цукерберг – разработчик соцсети Facebook / Фото AP
Мы не могли не вспомнить в нашей подборке о Марка Цукерберга. Его фигура публичная и известная, пожалуй, каждому человеку на этой планете. И хотя с Facebook связано множество скандалов, сеть все еще одна из самых популярных в мире.
Марк уверен, что именно небольшие команды наиболее эффективны. Именно поэтому Facebook обслуживает 10 000 человек по всему миру. А могло бы казаться, что их значительно больше.
Брэм Коэн
Брэм Коэн – создатель BitTorrent / Фото AP
Перед популярностью стримингових сервисов именно торренты были чрезвычайно популярными. Благодаря им выгружали фильмы и огромные объемы информации. Более того, торрентами пользуются и сегодня. Правда, мы не можем вспомнить, когда последний раз это делали
Все эти люди оставили огромный отпечаток в мире IT. А плодами их творений пользуются миллионы людей по всему миру. Поэтому выпьем за их здоровье и не забываем поздравить знакомых программистов с профессиональным праздником!