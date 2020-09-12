12 сентября 2020 года отмечают День программиста. По этому случаю мы решили напомнить тебе о культовых личностях, которые стали настоящими легендами IT. Расскажем о том, что они подарили миру и как изменили индустрию.

День программиста отмечают традиционно в 256-ой день года, поэтому именно 12 сентября мы можем выпить за людей, без которых сейчас просто невозможно представить свою жизнь. А Men 24 еще и собрал в одном материале пять настоящих легенд IT, которые буквально изменили мир.

Это интересно

Как проводят выходные успешные люди: 5 золотых правил, которые стоит взять на вооружение

Линус Торвальдс

Это финно-американский программист, а также создатель операционной системы Linux . Именно на ней работают дата-центры и множество компьютеров во всем мире. Более того, смартфоны Android работают на базе ядра Linux.



Линус Торвальдс – создатель операционной системы Linux / Фото Getty Images

Торвальдс – сторонник freeware (свободно распространяемого софта). Именно это и стало причиной того, что в индустрии, в которой крутятся огромные деньги, появилась абсолютно бесплатная операционная система с открытым кодом.

Линус Торвальдс известен как человек, который не пытается нравиться всем. Более того, он не слишком подбирает слова, когда высказывается о чём-нибудь. Сами же программисты называют его Чаком Норрисом местного разлива.

Дональд Кнут

Автор монографии "Искусство программирования" .



Дональд Кнут – автор монографии "Искусство программирования" / Фото The NY Times

Дональд Кнут создал монографию, которая стала настольной книгой программистов со всего мира. Также он – почетный профессор Стенфорда.

Неудивительно, что разработчики из таких гигантов как Google и Facebook благодарили Дональду Кнуту за его уникальный учебник, который помог создать им большие проекты.

Вот что Билл Гейтс говорил о Кнуте: "Если вы называете себя программистом, попробуйте прочитать Кнута. И если сумеете прочитать эту книгу полностью, отправьте мне свое резюме" . Намек поняли.

На сегодня вышло уже 4 тома монументального труда. А работа над ним продолжается с 1962 года. Держим кулачки за 82-летнего гения, который помог появлению многих талантливых программистов по всему миру.

Сэр Тим Бернерс-Ли

А этому человеку мы обязаны появлению HTTP-протокола , на котором основывается работа интернета. Тим Бернерс-Ли – единственный программист со званием рыцаря.



Сэр Тим Бернерс-Ли – программист, благодаря которому появился HTTP-протокол / Фото Wikipedia

Он возглавляет общественную организацию "Альянс за доступный интернет". Ее основная цель – сделать быстрый интернет доступным для всех. Организацию Тима Бернерса-Ли поддерживают такие крупные корпорации как Google, Microsoft и Facebook.

Примечательно

Как повысить производительность на работе: 5 эффективных методов

Марк Цукерберг

Американский программист, а также разработчик популярной социальной сети Facebook .



Марк Цукерберг – разработчик соцсети Facebook / Фото AP

Мы не могли не вспомнить в нашей подборке о Марка Цукерберга. Его фигура публичная и известная, пожалуй, каждому человеку на этой планете. И хотя с Facebook связано множество скандалов, сеть все еще одна из самых популярных в мире.

Марк уверен, что именно небольшие команды наиболее эффективны. Именно поэтому Facebook обслуживает 10 000 человек по всему миру. А могло бы казаться, что их значительно больше.

Брэм Коэн

Автор протокола BitTorrent . Ему мы обязаны супербыстрой загрузке файлов из сети.



Брэм Коэн – создатель BitTorrent / Фото AP

Перед популярностью стримингових сервисов именно торренты были чрезвычайно популярными. Благодаря им выгружали фильмы и огромные объемы информации. Более того, торрентами пользуются и сегодня. Правда, мы не можем вспомнить, когда последний раз это делали