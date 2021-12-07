Але поки розповімо тобі коротко про дещо цікаве з життя інших видатних людей. Сьогодні – про Вагнера, Бонапарта та Франкліна (за книгою Мейсона Каррі "Щоденні ритуали: так працюють митці").

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Ріхард Вагнер млів від шовкової білизни

Великий німецький композитор мав звичку писати музику в оточенні шовкових подушечок та саше з квітковими пелюстками.

А, ще в кутку кабінету тримав ванну з водою, в яку обов'язково виливав флакон одеколону.

І пристрасть до шовкового спіднього Вагнеру також приписують деякі біографи.

Утім, геній цього й не заперечував, а пояснював тим, що від звичайної білизни мав запалення шкіри.

Наполеон Бонапарт жив у ванній

Французький полководець відомий своєю маніакальною любов'ю до гарячих ванн, в які залазив по кілька разів на день щонайменше на годину. Навіть у далекі військові походи Наполеон брав із собою похідну ванну.



Наполеон так любив гарячі ванни, що сидів там по багато годин щодня / Фото Christies

Ще одна цікава звичка Бонапарта — швидко снідати. За якихось 10 хвилин він змітав з тарілок супи, печеню і десерти, причому їв усе одночасно.

Бенджамін Франклін працював у ванній

Винахідник та один із батьків-засновників США вставав із ліжка о 5 ранку, а ще дуже любив гарячі ванни (майже як Наполеон).

Але Франклін у ванній не ніжився, а працював – складав тексти своїх наукових та публіцистичних статей.

– складав тексти своїх наукових та публіцистичних статей. Хтозна, може саме там, у ванній, і була написана Декларація незалежності США.

Ще трохи цікавого про Франкліна? Дивись відео: