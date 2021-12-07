Але поки розповімо тобі коротко про дещо цікаве з життя інших видатних людей. Сьогодні – про Вагнера, Бонапарта та Франкліна (за книгою Мейсона Каррі "Щоденні ритуали: так працюють митці").
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Ріхард Вагнер млів від шовкової білизни
Великий німецький композитор мав звичку писати музику в оточенні шовкових подушечок та саше з квітковими пелюстками.
- А, ще в кутку кабінету тримав ванну з водою, в яку обов'язково виливав флакон одеколону.
- І пристрасть до шовкового спіднього Вагнеру також приписують деякі біографи.
Утім, геній цього й не заперечував, а пояснював тим, що від звичайної білизни мав запалення шкіри.
Наполеон Бонапарт жив у ванній
Французький полководець відомий своєю маніакальною любов'ю до гарячих ванн, в які залазив по кілька разів на день щонайменше на годину. Навіть у далекі військові походи Наполеон брав із собою похідну ванну.
Наполеон так любив гарячі ванни, що сидів там по багато годин щодня / Фото Christies
Ще одна цікава звичка Бонапарта — швидко снідати. За якихось 10 хвилин він змітав з тарілок супи, печеню і десерти, причому їв усе одночасно.
Бенджамін Франклін працював у ванній
Винахідник та один із батьків-засновників США вставав із ліжка о 5 ранку, а ще дуже любив гарячі ванни (майже як Наполеон).
- Але Франклін у ванній не ніжився, а працював – складав тексти своїх наукових та публіцистичних статей.
- Хтозна, може саме там, у ванній, і була написана Декларація незалежності США.
Ще трохи цікавого про Франкліна? Дивись відео: