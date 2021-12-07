Но пока расскажем тебе коротко о кое-чем интересном из жизни других выдающихся людей. Сегодня – о Вагнере, Бонапарте и Франклине (по книге Мейсона Карри " Режим гения. Распорядок дня великих людей ").

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Рихард Вагнер млел от шелкового белья

Великий немецкий композитор имел привычку писать музыку в окружении шелковых подушечек и саше с цветочными лепестками.

А еще в углу кабинета держал ванну с водой, в которую обязательно выливал флакон одеколона.

И пристрастие к шелковому нижнему Вагнеру тоже приписывают некоторые биографы.

Впрочем, гений этого и не опровергал, а объяснял тем, что от обычного белья получал воспаление кожи.

Наполеон Бонапарт жил в ванной

Французский полководец известен своей маниакальной любовью к горячим ваннам , в которые забирался по несколько раз в день по меньшей мере на час. Даже в далекие военные походы Наполеон брал с собой походную ванную.



Наполеон так любил горячие ванны, что сидел там по много часов каждый день / Фото Christies

Еще одна интересная привычка Бонапарта – быстро завтракать. За каких-то 10 минут он сметал с тарелок супы, жаркое и десерты, причем ел все одновременно.

Бенджамин Франклин работал в ванной

Изобретатель и один из отцов-основателей США вставал с постели в 5 утра, а еще очень любил горячие ванны (почти как Наполеон).

Но Франклин в ванной не нежился, а работал – сочинял тексты своих научных и публицистических статей.

Кто знает, может именно там, в ванной, и была написана Декларация независимости США.