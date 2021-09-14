Здавалося б, брудні слова можуть зіпсувати настрій. Але, як виявилося, вони мають дуже і дуже багато переваг. Про деякі з них ми розповімо далі.

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У чому переваги брудних розмов

1. Вони зміцнюють стосунки

Брудні розмови дозволяють краще зрозуміти сексуальні вподобання один одного. Щойно ж ви починаєте розуміти інтимні преференції, цей процес заграє новими барвами. Тож іноді варто не стримувати себе, якщо так і хочеться кинути кілька брудних слів під час сексу.



За допомогою брудних слів можна зміцнити стосунки / Фото Unsplash

2. Брудні розмови додадуть впевненості

Отримання зворотного зв'язку про те, що подобається твоїй партнерці, може позитивно вплинути на впевненість. Тож варто бути щедрими на компліменти під час сексу.

"Брудні розмови іноді асоціюються з еротичним почуттям власної гідності, що означає, що люди можуть увійти в контакт з тією частиною себе, яка підсилює їхнє сексуальне вираження", – каже сексолог.

Іншими словами, брудні розмови можуть змусити тебе відчути себе більш залученим у процес. А це однозначно позитивно вплине на ваше сексуальне життя.

3. Це може покращити ваші сексуальні стосунки

Опитування, проведене Superdrug Online Doctor, показало, що брудні слова викликають збудження у 9 з 10 людей. Таким чином, у цілому ймовірність успіху досить висока. Крім того, якщо відкрито поділитися зі своїм партнером бажаннями й очікуваннями від сексуального досвіду, це може привести до позитивних експериментів.

4. Вони збуджують у ті дні, коли сексу не дуже хочеться

Подивімося правді в очі: іноді ти просто не хочеш сексу. Тож у такі дні брудні розмови можуть неабияк розпалити вогонь між вами.

"Це може допомогти підтримувати еротичну енергію в стосунках. Особливо в ті моменти, коли люди не відчувають себе сексуальними або коли вони не в настрої займатися сексом", – додає експерт.

5. Це може бути весело

Коли брудні розмови стануть чимось нормальним у вашій спальні, то дуже скоро вони стануть чимось милим для вас. Вони перестануть викликати відчуття сорому, адже кожен з вас знатиме, що з їхньою допомогою можна не на жарт розігрітися.



З часом брудні розмови веселитимуть вас / Фото Unsplash

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Використовувати брудні слова під час сексу – нормально. Тож ми закликаємося не соромитися своїх емоцій. Гарантуємо, інтимне життя стане яскравішим і цікавішим, щойно ви будете більш розкутими.