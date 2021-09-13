За допомогою цих порад можна буде зробити секс у душі максимально приємним. А ще вони дозволять зробити його постійним гостем й вашому домі.

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1. Увімкни обігрів

Звучить безглуздо, чи не так? У всіх нас був досвід прийняття теплого душу та підготовки до холодного повітря, яке чекає, коли вода перестає текти. Природно, коли в душі одночасно перебувають двоє людей, ймовірність зіткнутися з цим холодним потоком повітря значно вища.

Порада: увімкни опалення, щоб у ванній і оселі було затишно. Таким чином, якщо ви опинитеся далеко від теплої води з душу, ви не замерзнете. Це особливо цінно восени та взимку.



Потурбуйся про те, щоб тепло було не лише у ванній, а й у цілій квартирі / Фото Unsplash

2. Не використовуй мило

Якщо і є щось, що всі знають про мило, так це те, що воно слизьке. Але це не означає, що його можна використовувати в ролі лубриканта. Те ж стосується гелю для душу.

Ви ж не йдете приймати душ у душ. Як би це дивно не звучало.

3. Вибирай правильний лубрикант

Так, правильно, навіть у душі тобі може знадобитися невелика підмога, щоб усе йшло гладко. Зрештою, вода не замінить лубрикант. А комфорт, задоволення та безпека для тебе та твоєї партнерки важливі.

Незалежно від того, чи хочеш ти використовувати лубрикант на водній або силіконовій основі, при використанні в душі тобі доведеться наносити його частіше.

Порада: будь максимально обережним. Лубрикант теж слизький. Тож є шанси впасти у пориві пристрасті.

4. Не переживай занадто сильно

Секс у душі, ймовірно, не буде легким або ідеальним уперше. Якщо ви спробуєте і виявите, що це дійсно не працює для вас, не бійтеся перейти в інше місце у вашому помешканні.

Віднеси її у спальню або на кухню. Не потрібно намагатися за будь-яких умов зайнятися сексом у душі. Якщо вам ця локація не підходить – нічого страшного.



Секс у душі не завжди може закінчитися сексом, і це нормально / Фото Unsplash

5. Використовуй презервативи у душі

Пам'ятай, що завжди важливо практикувати безпечний секс. Надягнути його бажано перед походом у душ. В інакшому випадку є шанси, що він просто не піддаватиметься тобі. Ба більше: є ймовірність пошкодити його.

Презервативи ефективні у воді? Так, презервативи у воді працюють. Проте ризики зіслизнути під час сексу можуть зрости. Це варто взяти до уваги та слідкувати за тим, щоб "французький плащик" не втік у найбільш невідповідний момент.

Найкращі пози для сексу в душі

Пози для сексу в душі – це одночасно і весело, і складно. Рекомендовані позиції вимагають хорошого балансу, тому будь особливо обережним, щоб не впасти. Можеш, наприклад, постелити рушник, щоб мінімізувати шанси послизнутися.



Використай одну з цих позицій для сексу в душі / Фото Unsplash

Стоячий Doggy-style

Твоя партнерка повинна прийняти хорошу опору, покласти долоні на стіну душа, злегка нахилившись вперед. Усе для того, щоб ти міг увійти у неї ззаду. Ця позиція добре працює, тому що є безпека, яку гарантує спирання об стіну душа.

Огортання

Нехай твоя партнерка стане спиною до душової кабінки, а ти встанеш обличчям до неї. Підійми одну її ногу та оберни навколо своєї талії. В ідеалі, тримати її ногу для підтримки балансу. Також можеш покласти руку їй на талію.

Гаряче сидіння

Якщо у вашому душі є сидіння або лавка, то цим гріх не скористатися. Сядь на неї, а твоя партнерка опуститься на тебе зверху. У цій позиції ви можете сидіти обличчям до обличчя. А ще варто триматися за щось стійке, щоб не розвалити душ у пориві пристрасті.

Підняти і перенести

У цій позиції ви встаєте обличчям один до одного. Ти підіймаєш свою партнерку на руки, а вона – обхоплює тебе ногами за талію. У цій позиції варто спиратися об стіну, щоб було трішки легше займатися сексом. Але цю позицію ми спочатку рекомендуємо тестувати у спальні, а потім уже братися за похід у душ.

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Візьми на озброєння ці поради, щоб секс у душі був максимально приємним. Гарантуємо, що ця локація сподобається вам обом!