Мужчина, вне всякого сомнения, должен ухаживать за своим телом. А значит – и мыться. Но что же для мужского здоровья лучше – плескаться в ванной или принимать душ?

Это на самом деле важный вопрос. Ведь тот или иной способ мытья может содержать определенные опасности – для потенции и репродуктивности мужчины, – если его применять неправильно.

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Обрати внимание на температуру воды

Горячая вода – 38 градусов и выше – это не слишком благоприятная среда, в которой стоит держать свое тело.

Причина вот в чем: базальная температура (самая низкая в состоянии покоя) яичек – 34 градуса.

Тогда полноценного формируются сперматозоиды с надлежащими функциями.

А это значит, что мошонку надо беречь от перегрева . Как т олько температура тестикул (яичек) достигает 38 градусов, сперматозоиды начинают терять подвижность.

Это главная причина, почему мужчинам советуют принимать душ, а не ванну. Ведь во время душа влияние горячей воды непродолжительно и безопасно.



Мужчине лучше принимать душ, чем ванну / Фото unsplash

Если очень любишь принимать именно ванну

В таком случае знай, что часто лежать в горячей ванне по 30 – 40 минут и более – очень плохая идея.

В сперме могут произойти биохимические изменения , которые негативно повлияют на потенциальное зачатие.

В частности, период созревания сперматозоидов возрастет, а продолжительность их жизни уменьшится.

Ну а подвижность сперматозоидов, как мы уже указали выше, упадет однозначно.

Зато ванная с прохладной водой улучшит твое кровообращение, будет снижать давление и положительно сказываться на работе сердца.