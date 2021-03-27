Ванная или душ: что же для мужчин опаснее
Мужчина, вне всякого сомнения, должен ухаживать за своим телом. А значит – и мыться. Но что же для мужского здоровья лучше – плескаться в ванной или принимать душ?
Источник:24 канал
Это на самом деле важный вопрос. Ведь тот или иной способ мытья может содержать определенные опасности – для потенции и репродуктивности мужчины, – если его применять неправильно.
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Обрати внимание на температуру воды
Горячая вода – 38 градусов и выше – это не слишком благоприятная среда, в которой стоит держать свое тело.
- Причина вот в чем: базальная температура (самая низкая в состоянии покоя) яичек – 34 градуса.
- Тогда полноценного формируются сперматозоиды с надлежащими функциями.
А это значит, что мошонку надо беречь от перегрева. Как только температура тестикул (яичек) достигает 38 градусов, сперматозоиды начинают терять подвижность.
Мужчине лучше принимать душ, чем ванну / Фото unsplash
Если очень любишь принимать именно ванну
В таком случае знай, что часто лежать в горячей ванне по 30 – 40 минут и более – очень плохая идея.
- В сперме могут произойти биохимические изменения, которые негативно повлияют на потенциальное зачатие.
- В частности, период созревания сперматозоидов возрастет, а продолжительность их жизни уменьшится.
Ну а подвижность сперматозоидов, как мы уже указали выше, упадет однозначно.
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