Не всі панянки можуть вголос озвучити свої бажання. Але, на щастя, деякі з них таки не соромляться це робити. Саме завдяки їм ми знаємо 5 найулюбленіших секс-поз жінок. Їх ми й рекомендуємо брати на озброєння!

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5 місце: Вершниця

Вона сідає на тебе та скаче до горизонту оргазму. Вершниця зазвичай дозволяє жінці визначати швидкість та глибину проникнення. А ще вона дозволяє стимулювати точку G та клітор у залежності від кута.

Твоя ж задача – милуватися своєю дівчиною, поки вона гарцює на тобі. Буквально пожирай її поглядом, щоб її бажання розгоралося з усе новою й новою силою.



У позиції Вершниця керує процесом твоя дівчина / Фото Pixabay

4 місце: Обернута вершниця

У цьому положенні жінка може отримати ще більше задоволення. А все тому, що воно передбачає глибоке проникнення. Так, ти не можеш дивитися їй в очі під час сексу в цій позиції. Але це не заважає тобі гладити її спину, розминати сідниці та й узагалі пестити її.

Якщо ж ви хочете підтримувати зоровий контакт – віддайте перевагу сексу у цій позиції десь біля дзеркала.

3 місце: 69

Оральний секс подобається не усім жінкам. Тож найкраще, що ти можеш зробити, – запропонувати зайнятися ним у позиції 69. Це дозволить кожному з вас намагатися дарувати задоволення один одному. А це вже гарантує справжній вибух емоцій і відчуттів, які зроблять ніч ще спекотнішою. Гарантуємо!

Порада: можеш спробувати просто заплющити очі й насолоджуватися моментом. Це дозволить дарувати їй ще більше кайфу!

2 місце: Doggy Style

Це просто ідеальна сексуальна позиція. І не лише тому, що у ній твоя партнерка виглядає максимально сексуальною. А ще й тому, що вона дозволяє на повну відчути усю твою силу та хіть.

Запропонуй їй під час сексу у цій позиції звести ноги. Це дозволить отримати ще більше задоволення під час сексу в Doggy Style.



Doggy Style передбачає глибоке проникнення під час сексу / Фото Pixabay

1 місце: Місіонерська позиція

Ця позиція дарма вважається нудною. Вона для поціновувачів, які знають, що хороший секс вимагає не акробатичних па, а цілеспрямованості та близькості. Дивися їй у вічі, обіймай, цілуй, не забувай гратися з її сосками та пестити клітор. Шепочи щось приємне на вухо. Нею пронесеться справжній ураган приємних відчуттів.

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Наступного разу рекомендуємо спробувати одну з цих позицій. Гарантуємо, твоя дівчина оцінить те, що ти обрав положення, яке дозволяє їй отримати максимум задоволення!