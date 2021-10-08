Не все барышни могут вслух озвучить свои желания. Но, к счастью, некоторые из них таки не стесняются это делать. Именно благодаря им мы знаем 5 самых любимых секс-поз женщин. Их мы и рекомендуем брать на вооружение!

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5 место: Всадница

Она садится на тебя и скачет к горизонту оргазма. Всадница обычно позволяет женщине определять скорость и глубину проникновения. А еще она позволяет стимулировать точку G и клитор в зависимости от угла.

Твоя же задача – любоваться своей девушкой, пока она скачет на тебе. Буквально пожирай ее взглядом, чтобы ее желание разгоралось со все новой и новой силой.



В позиции Всадница руководит процессом твоя девушка / Фото Pixabay

4 место: Обратная всадница

В этом положении женщина может получить еще больше удовольствия. А все потому, что оно предусматривает глубокое проникновение. Да, ты не можешь смотреть ей в глаза во время секса в этой позиции. Но это не мешает тебе гладить ее спину, разминать ягодицы и вообще ласкать ее.

Если же вы хотите поддерживать зрительный контакт – отдайте предпочтение сексу в этой позиции где-то около зеркала.

3 место: 69

Оральный секс нравится не всем женщинам. Поэтому лучшее, что ты можешь сделать, – предложить заняться им в позиции 69. Это позволит каждому из вас пытаться дарить удовольствие друг другу. А это уже гарантирует настоящий взрыв эмоций и ощущений, которые сделают ночь еще жарче. Гарантируем!

Совет: можешь попробовать просто закрыть глаза и наслаждаться моментом. Это позволит дарить ей еще больше кайфа!

2 место: Doggy Style

Это просто идеальная сексуальная позиция. И не только потому, что в ней твоя партнерша выглядит очень сексуальной. А еще и потому, что она позволяет на полную ощутить всю твою силу и похоть.

Предложи ей во время секса в этой позиции свести ноги. Это позволит получить еще больше удовольствия во время секса в Doggy Style.



Doggy Style предусматривает глубокое проникновение во время секса / Фото Pixabay

1 место: Миссионерская позиция

Эта позиция зря считается скучной. Она для ценителей, которые знают, что хороший секс требует не акробатических па, а целеустремленности и близости. Смотри ей в глаза, обнимай, целуй, не забывай играть с ее сосками и ласкать клитор. Шепчи что-то приятное на ухо. Ею пронесется настоящий ураган приятных ощущений.

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