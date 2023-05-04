Секс – не только приятное занятие. Оно еще и очень полезное. И, как выяснили ученые, имеет однозначное влияние на отношения.

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Важен ли секс в отношениях?

Регулярные половые отношения имеют несколько преимуществ для здоровья. По данным Кливлендской клиники, секс снимает стресс, улучшает сон и укрепляет иммунную систему. Кроме того, исследования показали, что чем меньше вы занимаетесь сексом, тем больше вероятность того, что вы можете разойтись. Но стоит ли бить тревогу, если секс есть, но его не так уж много?

Реальность такова, что секс в отношениях столь важен, насколько вы о нем говорите. Беспокоиться стоит тогда, когда есть разногласия в том, как ты и твоя партнерша ценят секс в отношениях.

Стоит подумать о сексе как о любой другой общей ценности: если один из партнеров очень хочет когда-то иметь ребенка, а другой – нет, пара может не сложиться. Это же касается секса.

"Если кто-то считает его очень важным, а другой – нет, у них будут проблемы", – говорит Николь Прауз, доктор философии, основательница компании Liberos.



В идеале вы должны иметь одинаковый уровень желания / Фото lookstudio

Что делает для одних секс более важным

Разногласия в том, как партнеры ценят секс, могут быть обусловлены многими факторами. В частности, говорится об их уровне либидо. По данным Кливлендской клиники, на желание заниматься сексом могут влиять: психическое и физическое состояние здоровья, возраст, стресс, прием лекарства, гормональный дисбаланс.

Различные модели желания также могут привести к тому, что кое-кто хочет секса чаще. Желание может быть спровоцировано твоим окружением или просто появляться случайно.

Около 75% цисгендерных мужчин испытывают так называемое спонтанное желание, то есть они могут просто идти по улице и вдруг подумать: "О, секс, я хочу этого",

– говорит эксперт из секса Рэйчел Райт.

Остальные 25% испытывают то, что называется реактивным или контекстуальным желанием. Это означает, что определенный стимул вызывает скачок сексуального влечения. Это может быть то, что "вся посуда вымыта", "дети уехали", "мы в отпуске". Это вещи, говорит Райт, создают контекст, в котором мысли о сексе возникают сами.

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Секс важен для построения счастливых и гармоничных отношений. Но они очевидно не могут держаться только на нем. Не стесняйтесь говорить о сексе. Определите, сколько его нужно каждому из вас. И если возникают определенные разногласия, то ищите общий знаменатель, чтобы каждая из сторон была удовлетворена.

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